Resident Evil Village e Re:Verse: gameplay, demo e data di uscita!

Quella che abbiamo appena vissuto è stata una serata speciale per gli amanti della saga di Resident Evil. Il survival horror targato Capcom è stato protagonista di uno showcase atto a mostrarci le ultime novità sui prossimi giochi in uscita di questo amatissimo franchise. Ovviamente non poteva mancare Resident Evil Village, il nuovo attesissimo capitolo principale della serie che proprio qualche istante fa si è mostrato in tutto il suo splendore tra ricchi dettagli e gradite novità.

Resident Evil Village

Partiamo da ciò che gli appassionati non vedevano l’ora di vedere in modo più approfondito: il gameplay. Da quanto abbiamo potuto vedere questa sera, Resident Evil Village conferma la volontà da parte di Capcom di continuare da dove eravamo rimasti con il settimo capitolo. Torna il personaggio di Ethan Winters, come a tornare c’è anche la prospettiva in prima persona, che da questo primo sguardo di gameplay ci mostra ance un motore RE Engine nettamente migliorato in termini di ambienti e dettagli sui modelli di armi, nemici e oggetti presenti nei luoghi esplorabili.

Grande protagonista di questo Resident Evil Village è la nuova ambientazione. Il castello ricreato da Capcom sembra già un luogo ricolmo di terrore, agguati, segreti e trappole da evitare se si vuole arrivare a vedere i crediti di fine gioco tutti interi. A questo si aggiunge un mood generale e un aspetto visivo che si distanzia dalle precedenti produzioni della saga, ma che allo stesso tempo sembra ricalcarne il DNA che ha reso famoso e amatissimo il brand di Resident Evil. Streghe, lupi mannari, non morti armati di spade arrugginite e vampiri sono solo alcuni dei nemici con cui Ethan e i giocatori dovranno fare i conti.

Gradito anche il ritorno del mercante, che in questo nuovo capitolo si chiamerà “The Duke” e sembra fare l’occhiolino all’amatissimo personaggio che ricopre il suo stesso ruolo nel quarto capitolo della saga, anche se l’aspetto è completamente differente. A concludere lo spazio dedicato a Village Capcom ci mette anche la ciliegina sulla torta annunciando la demo giocabile denominata Maiden. La demo sarà un’esperienza esclusivamente esplorativa che ci metterà nei panni di un nuovo personaggio. La demo Maiden è disponibile da oggi solo su PlayStation 5 e una seconda demo verrà rilasciata durante l’estate.

Resident Evil Re:Verse

Village non è stato l’unico protagonista di questo Resident Evil Showcase, il quale ci ha mostrato anche Re:Verse il nuovo titolo multigiocatore ambientata nel terrificante universo della saga Capcom. Il gameplay ritorna alla classica terza persona già vista in molti titoli del brand, ma l’aspetto più curioso di Re:Verse è la scelta grafica, che si sposta più su un cel shading. Resident Evil Re:Verse sarà rilasciato gratuitamente per tutti coloro che acquisteranno una copia di Village.

In conclusione, Capcom ha voluto finalmente chiarirci qualche informazioni aggiuntiva riguardante la data di uscita. Resident Evil Village uscirà il prossimo 7 maggio per le piattaforme: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Cosa ne pensate di quanto mostrato questa sera sul nuovo capitolo principale di Resident Evil? Qual’è stato l’aspetto che vi ha colpito di più di questo Showcase? Diteci la vostra con un commento.