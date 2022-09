È quasi passata una settimana intera dal lancio di Return to Monkey Island, la nuova avventura grafica punta e clicca che ci ha permesso di tornare nel fantastico mondo creato da Ron Gilbert, Tim Schafer e Dave Grossman. L’appuntamento era uno dei più attesi, soprattutto per chi ha amato e seguito questa leggendaria saga fin dai sui primi anni di vita, e ora che Guybrush e compagnia sono finalmente tornati sarà difficile dirgli nuovamente addio una volta terminata questa nuova avventura.

Non c’è dubbio che, tra tutte le nuove uscite di questo 2022, Return to Monkey Island è stato uno dei videogiochi che ha attirato verso di sé le attenzioni più grandi. Ora che siamo finalmente tornati a veleggiare verso le strambe isole caraibiche, però, c’è chi sta già pensando a quale potrebbe essere il futuro di questo franchise, sempre se ne avrà uno. A dare una risposta a questi dubbi è stato proprio Ron Gilbert, il quale ha svelato un possibile dettaglio su quel che accadrà alla saga da adesso in poi.

Giusto in questi giorni, un fan della saga di Monkey Island (potete acquistare un poster su Amazon) ha chiesto direttamente a Ron Gilbert se il nuovo Return to Monkey Island va visto come l’ultimo capitolo del brand. Son bastate poche ore e la risposta di Gilber è arrivata e ha spiazzato molti. Il director ha dichiarato che è improbabile che questo recente titolo segni la fine di Monkey Island, il che si traduce in possibili nuovi capitoli in futuro, e la cosa non può fare altro che piacere.

Unlikely that it was the end. — Ron Gilbert (@grumpygamer) September 24, 2022

Queste dichiarazioni arrivate direttamente da Ron Gilbert in persona hanno preso in contropiede molti, tanto che anche l’account ufficiale dei The Game Awards ha commentato con una GIF che esterna confusione. Ad oggi ci sembra ancora presto per comprendere cosa ci riserverà il futuro di Monkey Island, ma è sempre più probabile che dopo questo grande ritorno la saga possa andare avanti, e noi non vediamo l’ora di scoprire come.