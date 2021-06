Returnal: la nuova patch lo rende più facile…da platinare

Lo scorso 30 aprile gli utenti PS5 hanno potuto godere di una nuova ed entusiasmante esclusiva: Returnal. Housemarque ha sempre saputo quanto questo progetto sulla carta fosse complicato, con utenti che non si sono visti eccitati inizialmente, ma nel giro di poco tempo si sono ricreduti dagli ultimi video postati dal team di sviluppo aumentandone inevitabilmente l’interesse generale. Il gioco, in sintesi, è stato apprezzato dalla critica nostrana ed internazionale, rilasciato soprattutto in un periodo dove, a causa dell’emergenza sanitaria, la carenza di nuove uscite era palpabile.

Visivamente regala scorci di grande pregio

Il genere dei roguelike è sempre stato di nicchia, con alcune perle del settore però che sono entrati nell’immaginario collettivo generale (tra queste The Binding of Isaac e Hades, quest’ultimo annunciato anche su Xbox). Returnal non è assolutamente un titolo immediato, con una difficoltà che tende sempre a salire risultando alquanto difficile, specialmente per i meno esperti. Negli ultimi mesi il team di sviluppo ha dovuto rilasciare diverse patch per migliorare l’esperienza evitando così che la gente lo abbandonasse nel giro di poco tempo.

L’ultimo aggiornamento, rilasciato proprio in queste ore, porta Returnal alla versione 1.4.0. L’elenco delle migliorie è certamente corposo, ma tra tutte salta sicuramente all’occhio una che permette di facilitare l’ottenimento del Trofeo Platino con una serie di modifiche che semplificano l’ottenimento dei documenti disseminati nel mondo di gioco. Questo permetterà agli utenti di giocare al meglio il titolo, aumentandone nettamente la rigiocabilità

Tra le altre modifiche segnaliamo inoltre una modifica al comparto audio, all’interfaccia utente ed infine alle meccaniche generali. Migliorie che sicuramente faranno felici i fan, anche se Housemarque ha promesso altri update in arrivo prossimamente. Vi invitiamo quindi a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire più dettagli in merito ricordandovi che Returnal è già disponibile per tutti i possessori di PS5.