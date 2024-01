Rimettiti in forma con Just Dance: è in sconto a soli 29€!

Con l'arrivo del nuovo anno, è plausibile che molti di voi vogliano rimettersi in forma, cercando, magari, qualche spunto "alternativo" a quello che è il classico allenamento in palestra. Ebbene, se l'acquisto di nuove attrezzature da utilizzare in casa non fosse sufficiente, un'idea accattivante potrebbe essere quella di smaltire qualche calori divertendosi, magari giocando al ritmo del sempre divertente Just Dance che, proprio nella sua edizione 2024 per Nintendo Switch, è in sconto su Amazon del 50%, al prezzo di appena 29,98€!

Just Dance 2024, chi dovrebbe acquistarlo?

Just Dance 2024 è un titolo dinamico e divertente che, benché non specificatamente pensato per il fitness (per quello c'è sempre RigFit Adventure), può comunque tornare utile al consumo delle calorie in eccesso, ovviamente a ritmo di danza, e di alcuni dei più noti successi degli ultimi anni, come ad esempio "Flowers" di Miley Cyrus o "Butter" dei BTS, oltre alla possibilità di ballare sulle note di celebri brani Disney grazie a un apposito pacchetto aggiuntivo.

In tal senso, per altro, troviamo che l'edizione per Nintendo Switch sia anche la più sensata, avendo a disposizione quelli che sono i celebri pad Joy-Con di Nintendo Switch, capaci di registrare i movimenti dei giocatori, e dunque in grado di rendere l'esperienza di gioco più coinvolgente e divertente. Senza contare che, per qualche sfida di gruppo, Just Dance è comunque giocabile anche grazie al supporto del proprio smartphone, che può essere utilizzato come controller, grazie a un'app dedicata per la rilevazione dei movimenti.

Insomma, Just Dance 2024 potrebbe davvero essere una svolta per tornare in forma in questi primi mesi del 2024, e giacché lo sconto del 50% è davvero ghiotto, vi suggeriremmo di non perdere l'occasione di acquistarlo subito, così da riceverlo giusto in tempo per rivoluzionare il vostro programma di allenamento!

