Rise of the Ronin, ecco dove preordinarlo al miglior prezzo

Rise of the Ronin è il nuovo titolo action RPG sviluppato da Team Ninja e Koei Tecmo che vi trasporterà in uno dei periodi più affascinanti del Giappone feudale, quando il Paese si aprì all'Occidente e i samurai diventarono ronin. Ebbene, se non vedete l'ora che arrivi il 22 marzo per iniziare a giocarci siete nel posto giusto, dato che in questo articolo vi elencheremo tutti gli store in cui potete preordinarlo al miglior prezzo!

Rise of the Ronin, chi dovrebbe acquistarlo?

In Rise of the Ronin vi troverete nel Giappone del 1863, un paese sconvolto dall'arrivo delle navi nere occidentali che hanno infranto l'antico ordine feudale e gettato la nazione nel caos. Qui sarete un ronin, ovvero un samurai senza padrone, al centro di questo tumulto, pronto ad affrontare sfide epiche per sopravvivere in un mondo in costante mutamento.

Con la vostra katana e le arti marziali dovrete, dunque, combattere contro avversari di ogni sorta, esplorando un Giappone vasto e ricco di storia. L'ambientazione storica del XIX secolo offre uno sfondo affascinante in un periodo di grandi cambiamenti e lotte interne, per cui ogni passo vi immergerà in una cultura e una storia avvincenti. Il gameplay coinvolgente, invece, vi metterà alla prova, combattendo nemici con una varietà di armi e abilità ed esplorando un mondo open world fatto di villaggi, foreste e castelli, scoprendo luoghi misteriosi e avventure uniche.

Rise of the Ronin, dove preordinarlo al miglior prezzo

Rise of the Ronin sarà un'esclusiva PS5, per cui di seguito vi riportiamo gli store in cui preordinarlo al miglior prezzo.