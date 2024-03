Rise of the Ronin | Guida ai Trofei e al Platino

I Samurai, armi leggendarie, una Yokohama pittoresca e il fascino della storia giapponese ai tempi degli Shogun: Rise of the Ronin permette di avventurarsi in queste bellezze mentre giocate, noi per supportarvi vi offriamo consigli per conquistare tutti i trofei e il platino (o i 1000G su Xbox).

Dalla nostra esperienza in questo gioco di Koei Tecmo e Team Ninja, a causa di scelte narrative del gioco ci è sembrato che per platinare Rise of the Ronin sia necessaria giusto una run alla quale aggiungere qualche missione da rigiocare mediante l'opzione Testamento dell'Anima disponibile al termine del gioco.

In generale la maggior parte dei trofei è facilmente raggiungibile senza sfide particolari per due motivi: il gioco è molto guidato da segnalini e infografiche, e le missioni sono tutte ri-giocabili anche dopo aver completato la storia. In totale i trofei di Rise of the Ronin sono 51, incluso il platino che può essere sbloccato solo una volta aver conquistato tutti gli altri.

IMPORTANTE: i trofei di Rise of the Ronin senza una descrizione si possono ottenere semplicemente proseguendo nella trama oppure si spiegano da soli e non hanno bisogno di una guida.

Trofei di Bronzo

LASCIARE IL NIDO

Hai completato il prologo.

IL SIPARIO CALA, IL SIPARIO SI ALZA

Hai scoperto che la tua lama gemella è ancora viva.

INFILTRAZIONE NEL COMPLESSO PENITENZIARIO

Hai trovato Shoin Yoshida.

UN RICORDO FELICE

Hai scattato una fotografia per Taka Murayama.

NAVI NERE, LUNGHE OMBRE

Hai completato il Capitolo 1.

INCONTRO CON KAISHU KATSU

Hai parlato con Katsu Kaishu sul fiume Sumida.

UNO SPETTACOLO PER LO SHOGUN

Hai scoperto l'identità del samurai misterioso durante il duello.

STRANE ALLEANZE

Hai negoziato una tregua tra i clan Roshigumi e Chosu.

CITTÀ DELL'OSCURITÀ

Hai completato il Capitolo 2.

L'ALLEANZA SATSUMA-CHOSHU

Hai persuaso Takamori Saigo

LA BATTAGLIA DI TOBA-FUSHIMI

Hai posto fine alla battaglia di Toba-Fushimi.

INTRECCI DEL DESTINO

Hai stabilito il tuo primo legame.

UNA MANO LAVA L'ALTRA

Hai fatto il tuo primo dono.

I doni possono essere fatti dalle opzioni di dialogo con gli Alleati, sia nella nagaya che nell'open wworld.

INCONTRO FATIDICO

Hai raggiunto il tuo primo legame personale di livello 4.

CASA DOLCE CASA

Hai raggiunto il tuo primo legame area di livello 3.

COLLEZIONISTA

Hai ottenuto la tua prima ricompensa di completamento.

EQUIPAGGIAMENTO DA BATTAGLIA

Hai potenziato armatura, arma e arma secondaria.

Potete potenziare il vostro equipaggiamento parlando con i Fabbri.

TRASFERIMENTO DI POTERE

Hai eseguito il tuo primo trasferimento legame.

RISONANZA

Hai equipaggiato quattro o più pezzi di equipaggiamento con lo stesso bonus di set per la prima volta.

UN NUOVO INIZIO

Hai riarredato la tua nagaya per la prima volta.

VIAGGI NEL TEMPO

Hai riprovato una missione usando per la prima volta il Testamento dell'anima.

MASSIMA DILIGENZA

Hai raggiunto il rango Maestro nel dojo.

Per avere questo trofeo è necessario ottenere 7000 punti completando un combattimento velocemente e subendo danni minimi. Vi consigliamo di combattere Naosuke Li in modalità Facile per ottenere subito il trofeo.

GENIO DELL'EQUITAZIONE

Hai raggiunto il rango Maestro nel tiro con l'arco da cavallo.

Per questo trofeo bisogna totalizzare 9000 punti colpendo tutti i bersagli e raggiungendo il traguardo il più in fretta possibile. Vi consigliamo di effettuare la sfida a Yoshida-Shinden per questo trofeo.

COMBATTENTE DEI CIELI

Hai raggiunto il rango maestro nell'addestramento con l'aliante.

Per questo trofeo bisogna raggiungere 8400 punti attraversando dei bersagli in volo, alcuni dei quali mobili. Vi consigliamo di sfruttare la sfida a Shiba, dove basterà volare in linea retta attraverso i bersagli, utilizzando i punti di presa quando la resistenza cala.

SPECIALISTA DELLE ARMI DA FUOCO

Hai raggiunto il rango maestro nell'addestramento delle armi da fuoco.

Questa sfida si vince raggiungendo 7000 punti colpendo bersagli prima che scada il tempo. La sfida più facile per il trofeo è quella che si trova a Yoshida-Shinden, per la quale vi consigliamo di allineare i bersagli per colpirne di più usando un unico proiettile.

LA FINE DI UN BARO

Hai catturato 5 bari giocando a Pari o dispari.

GURU DELLO STILE

Hai padroneggiato tre stili di combattimento.

MAESTRO IN UN'ARTE, VERSATILE IN TUTTE

Hai padroneggiato una delle quattro statistiche.

SPECIALISTA DEI CONGEGNI

Hai eseguito sviluppi tecnologici 15 volte.

BELLO VEDERTI QUI

Hai avuto 50 incontri fortuiti.

SOLDI, SOLDI, SOLDI

Hai risparmiato 150.000 sen.

RONIN A TUTTO TONDO

Hai raggiunto il livello 55.

FAN DELLE ARTI MARZIALI

Hai sconfitto nemici utilizzando tutte le armi.

RONIN SOLITARIO

Hai completato una missione senza alleati.

SALVAVITA

Hai completato gli obiettivi di una missione senza uccisioni.

Per evitare uccisioni è sufficiente combattere con armi di legno o a mani nude. La missione migliore da sfruttare per questo trofeo è In Cerca di Nuove Conoscenze, la missione legame di Yukichi Fukuzawa.

LA GRANDE OCCASIONE

Hai salvato la vita di Shinsaku Takasugi.

Questo trofeo dipende dal tipo di scelta che fate durante la narrativa nel Capitolo 3. Se Takasugi vi è morto nel corso della storia sarà sufficiente attivare la sua missione dopo la fine del gioco, utilizzando il Testamento dell'Anima.

ADDIO, GATTO NERO

Hai salvato la vita di Soji Okita.

Anche questo trofeo dipende dal tipo di scelta narrativa che percorrerete: non sarà disponibile se prendete decisioni anti-shogunato, e potrete cominciare le sue missioni legame solo se scegliete la fazione viola, quella pro-shogunato. In ogni caso a fine gioco potrete cambiare fazione e giocare queste missioni usando il Testamento dell'Anima.

SCHERMIDORE DEL CREPUSCOLO

Hai salvato la vita di Ryoma Sakamoto.

Anche questo trofeo va sbloccato scegliendo il personaggio Ryoma Sakamoto e la sua fazione di gioco durante la narrativa di Rise of the Ronin. Se questa persona è morta durante la storia, potrete comunque incontrarla e giocarci prendendo scelte diverse per conquistare il trofeo, attraverso il Testamento dell'Anima a fine gioco.

LA CADUTA DEL RONIN

Hai spiccato il volo dalla pedana sopraelevata presso il tempio Kiyomizudera.

Trofei d'Argento

IL FUTURO DELLA LAMA VELATA

Hai segnato il destino della tua Lama gemella.

L'ALBA DI UN NUOVO GIAPPONE

Hai completato il Capitolo 3.

VOTO VELATO

Hai intrecciato la tua prima relazione romantica.

La relazione romantica si attiva raggiungendo il massimo livello di legame con un alleato qualsiasi. Per aumentarlo è sufficiente portarlo in missione, fargli regali e complimenti.

SEGUGIO NELL'OMBRA

Hai portato a termine 100 assassinii.

Gli assassinii sono uccisioni eseguite in maniera silenziosa, e si possono effettuare da terra, con l'aliante o con il rampino dai tetti.

CUSTODE DELLA PACE

Hai sconfitto 50 latitanti.

In tutto il gioco ci sono 80 latitanti quindi se cercate di ripulire le mappe vi ritroverete sicuramente il trofeo sbloccato in men che non si dica.

SCALATA SOCIALE

Hai partecipato a missioni con tutti gli alleati disponibili.

TURISTA

Hai completato tutti i punti fotografici.

I GATTI PRIMA DI TUTTO

Hai trovato tutti i gatti.

In totale ci sono in gioco circa 100 gatti, ma non sono missabili in quanto servono per completare la regione di turno e sono tutti visibili sulla mappa.

LE LACRIME DEL DEMONE BLU

Hai sconfitto il Demone blu sulla Nave nera.



Siccome questa è una sfida tosta da fare alle prime armi, vi consigliamo di finire prima il gioco. Una volta completato, potete abilitare la difficoltà Mezzanotte come spiegato nel trofeo d'oro "TRAVERSATA DI MEZZANOTTE".

Trofei d'Oro

AMICHEVOLE RONIN DI QUARTIERE

Hai completato tutte le missioni legame.

È impossibile perdersi le missioni legame se cercate di "ripulire" un po' tutta la mappa.

TRAVERSATA DI MEZZANOTTE

Hai completato una missione ronin opzionale con difficoltà Mezzanotte abilitata.

La difficoltà Mezzanotte non è immediatamente sbloccabile, dovrete ricominciare il gioco una volta finito, una sorta di NG+. Dalla nagoya selezionate Testamento dell'Anima e passate infine alla difficoltà Mezzanotte. D'ora in poi potrete rigiocare qualsiasi missione della storia a difficoltà Mezzanotte.

Trofeo di Platino

L'ASCESA DEL RONIN

Ottieni tutti i trofei.