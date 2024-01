Elgato HD60 X: il TOP dei game capture a un prezzo TOP! (-25%)

Se volete il top per le vostre sessioni di streaming o per la registrazione dei vostri gameplay non potete fare a meno di uno dei migliori game capture in circolazione. Per questo motivo vi segnaliamo l'offerta sulll'Elgato HD60 X, ora disponibile su Amazon a un prezzo imperdibile di €149,99 invece di €199,99, grazie a uno sconto del 25%!

Game Capture Elgato HD60 X, chi dovrebbe acquistarlo?

Appassionati di gaming e creatori di contenuti, l'Elgato HD60 X è il dispositivo che vi cambierà il gioco. Se catturare e trasmettere gameplay di PS5 o Xbox in qualità professionale è ciò che vi appassiona, questa offerta è pensata proprio per voi. Non solo avrete la possibilità di registrare e streammare in risoluzioni fino a 4K30 e 1080p60 HDR10, ma grazie alla latenza ultrabassa, l'audio e il video saranno perfettamente sincronizzati, offrendovi un'esperienza senza ritardi né interruzioni.

Dedicato a chi gioca e trasmette da PC o Mac, l'HD60 X offre un'esperienza plug and play: non sono necessari driver per iniziare, ed è compatibile con una vasta gamma di app di streaming. Se il disordine vi dà fastidio, apprezzerete il design compatto e le porte HDMI che mantenono tutto in ordine.

L'Elgato HD60 X è una scheda di acquisizione video di alta qualità che consente di trasmettere e registrare gameplay in 1080p60 HDR10 o 4K30 con latenza estremamente bassa. È compatibile con PS5, PS4/Pro, Xbox Serie X/S, Xbox One X/S e può essere utilizzata con varie applicazioni come OBS e Zoom. Il design plug and play semplifica la configurazione e il passthrough potentissimo supporta risoluzioni fino a 4K60 HDR10, assicurando una riproduzione fluida grazie al supporto VRR.

In offerta al prezzo di €149,99, invece di €199,99, l'HD60 X rappresenta un investimento ideale per chi desidera elevare il proprio setup di gaming e streaming senza limitazioni o costi aggiuntivi. È il momento di prendere al volo questa occasione e sfoggiare le vostre performance di gioco al mondo!

