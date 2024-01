Il nuovo Prince of Persia è STUPENDO! Ecco dove preordinarlo al minor prezzo

Tra i titoli più attesi di gennaio 2024 vi è, senza dubbio, Prince of Persia: The Lost Crown. Il nuovo capitolo dell'iconica serie Ubisoft ha l'arduo compito di far rivivere ai giocatori le sensazioni delle avventure classiche ma portandole nella nuova generazione, e sembra proprio ci sia riuscito. Nella nostra recensione gli abbiamo, infatti, assegnato un sonante 9, e in generale il titolo è riuscito pienamente a convincere la critica.

Se eravate indecisi sull'acquistarlo o meno e le opinioni positive della critica vi hanno convinto siete nel posto giusto, giacché in questo articolo vi elencheremo tutti gli store in cui preordinare Prince of Persia: The Lost Crown al miglior prezzo.

Prince of Persia: The Lost Crown, chi dovrebbe preordinarlo?

Prince of Persia: The Lost Crown uscirà il 18 gennaio su PC, PlayStation 4 e 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. L'obiettivo di Ubisoft con questo titolo è quello di riportare in auge la celebre saga, portandola nella nuova generazione grazie non solo a un look completamente nuovo e modernizzato, ma anche una storia inedita. Vestirete, infatti, i panni di un nuovo guerriero, Sargon, il quale è il protagonista di un'avventura epica ambientata, ovviamente, nell'antica Persia.

L'opera rappresenta, insomma, un nuovo inizio per la serie, e per tale motivo è perfetta non solo per gli appassionati della saga, ma anche per tutti coloro che non vi hanno mai giocato e ne sono ora incuriositi. Sebbene il nucleo del gioco sia essere un action platformer in 2.5D, avrete modo di scoprire nuove ambientazioni, personaggi e abilità. Il protagonista, infatti, può sfruttare dei poteri temporali che lo aiuteranno nei combattimenti contro creature mitologiche e nemici di diverso calibro. Dovrete poi risolvere enigmi e rompicapi nel corso del vostro cammino, arrivando, alla fine, a trovare il tesoro nascosto.

Prince of Persia: The Lost Crown, dove preordinarlo al miglior prezzo

PlayStation 4/5

Xbox Series X|S

Nintendo Switch

PC

