MA CHE BOMBA! RoboCop: Rogue City PS5 a meno di 40€ su Amazon!

Uno dei videogiochi che ha maggiormente sorpreso negli ultimi mesi, sorprendendo tutti e rivelandosi un ottimo prodotto, è senza dubbio Robocop: Rogue City. Il gioco ambientato tra il secondo e il terzo film della saga presenta, infatti, una storia ricca di emozionanti colpi di scena, il tutto con la voce autentica di Peter Weller, il doppiatore originale di RoboCop. Ebbene, se siete curiosi di provarlo sarete felici di sapere che la versione PS5 è in sconto su Amazon a soli 39,97€ invece di 59,99€!

Robocop: Rogue City, chi dovrebbe acquistarlo?

Come abbiamo raccontato nella nostra recensione, Rogue City è un FPS con una forte componente narrativa, concepito come un autentico episodio "di mezzo" della saga cinematografica originale di Robocop. La trama, quindi, è inedita, ma si presenta come un sequel al primo film, collocandosi cronologicamente prima degli eventi di Robocop 2. Il gioco si propone con dialoghi, situazioni e citazioni che si integrano perfettamente con il lavoro del regista Paul Verhoeven, rendendo il gioco, di fatto, parte canonica della storia.

Si tratta, ovviamente, di un gioco fortemente consigliato ai fan e pensato appositamente per loro. Tuttavia, è anche un titolo che potrebbe appassionare gli amanti degli sparatutto, soprattutto quelli caratterizzati da uno stile molto classico, che non disdegnano un tocco di esplorazione e un buon set di missioni secondarie, seguendo lo stile della moderna serie dedicata a Wolfenstein. In sintesi, parliamo di un gioco coinvolgente, divertente e narrativamente appagante, che potrebbe altrettanto affascinare e intrattenere chiunque voglia cimentarsi per la prima volta con questo iconico personaggio degli anni '80.

Divertente, in un certo senso "retrò" e caratterizzato da una recitazione digitale di ottimo livello che richiama addirittura gli attori originali del primo film, Robocop: Rogue City è un titolo che non dovrebbe essere sottovalutato. Pertanto, vi consigliamo vivamente di acquistarlo immediatamente, consultando la pagina del prodotto su Amazon e aggiungendolo al carrello prima che le scorte si esauriscano o che l'offerta termini.

