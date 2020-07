Rocket League diventa free to play, tutti i dettagli

Rocket League è sicuramente uno dei videogiochi più amati di questa ottava generazione videoludica. L’esplosivo titolo sportivo/di guida di Psyonix uscito nel 2015 è riuscito a guadagnarsi un successo clamoroso nel corso dei suoi 5 anni di vita, e ora sta per diventare free to play. Come annunciato dal team di sviluppo sul proprio blog, Il passaggio verrà effettuato nel corso di questa estate e si porterà dietro tutta una serie di novità e aggiornamenti che sono già stati svelati dalla software house.

L’aggiornamento che farà diventare Rocket League free to play apporterà dei cambiamenti sia ai tornei che al sistema delle sfide. Come se non bastasse, il titolo di Psyonix farà il suo debutto anche sulla piattaforme Epic Games Store, la quale non presenterà alcuna differenza rispetto alle altre versioni e supporterà il cross-play insieme al cross-save, che peremtterà ai giocatori di tenere tutti i progressi fatti dai giocatori sulle altre piattaforme.

Nel momento in cui Rocket League diventerà free to play, chiunque abbia già una copia del gioco su Steam sarà in grado di accedere al gioco insieme a tutto il supporto futuro. Per i nuovi giocatori invece, la versione Steam non sarà più disponibile al download. I possessori del titolo che lo possiedono da prima di diventare free to play invece verranno ricompensati con lo stato: Legacy, che includerà quanto segue:

Tutti i DLC rilasciati dal lancio del gioco

Il titolo “Est 20XX”che segnerà l’anno in cui un giocatore ha iniziato a giocare a Rocket League

Oltre 200 oggetti comuni migliorati alla versione “Legacy”

Golden Cosmos Boost

Dieci-Oro Wheels

Un banner Huntress Player

Al momento non ci sono ulteriori informazioni sulla versione free to play di Rocket League, ma stando alle dichiarazioni di Psyonix, nel corso delle prossime settimane verranno rivelate le novità riguardanti i nuovi sistemi per i tornei e le sfide. Cosa ne pensate del passaggio di Rocket League alla formula free to play?