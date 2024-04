Rockstar Games si allinea al trend del momento e aumenta il costo di GTA+

Rockstar Games ha deciso di seguire il trend del momento, aumentando il prezzo del suo servizio di abbonamento GTA+. L'aumento dei prezzi è stato evidenziato nelle ultime ore, seguendo il trend attuale degli aumenti dei servizi in abbonamento, recentemente abbracciato anche da EA Play.

I primi malpensanti, però, si sono già messi all'opera sulle varie community dedicate ai videogiocatori, accusando Rockstar Games di aver anticipato i tempi in vista del tanto atteso lancio di GTA 6, aumentando il prezzo del suo servizio in un momento "poco sospetto" ed evitando, quindi, di incrementare il costo a ridosso dell'uscita del prossimo capitolo della celebre saga.

Sebbene l'azienda non abbia rilasciato una dichiarazione ufficiale in merito all'aumento dei prezzi, l'incremento è chiaramente constatabile sulle pagine ufficiali di sottoscrizione. Sia sullo store di Xbox, che sul PlayStation Store, il prezzo mensile dell'abbonamento è salito a 7,99 euro, rispetto ai precedenti 5,99 euro.

Questo aumento è stato confermato anche sul mercato americano, dove il prezzo è passato da 5,99 a 7,99 dollari. L'uniformità di questo incremento su entrambe le piattaforme, e la sua conversione 1:1 senza considerare il cambio valuta, conferma che non si tratta di un errore, ma proprio di una decisione strategica da parte dell'azienda.

Tale aumento di prezzo, come indicavamo poc'anzi, riflette una tendenza comune tra i servizi in abbonamento, con molte altre aziende, sia in ambito gaming che nel settore dell'intrattenimento, che hanno recentemente modificato i propri prezzi.

Questo adattamento, però, potrebbe non essere malizioso come alcuni credono, ma essere motivato proprio dalla crescente attesa per GTA 6, la quale potrebbe imporre a Rockstar Games di consolidare ulteriormente il suo ecosistema di servizi online.

Tuttavia, nonostante l'aumento dei prezzi, GTA+ continua a offrire una serie di vantaggi molto interessanti per gli abbonati. Questi includono l'accesso a contenuti esclusivi legati a GTA Online, come ricompense e aggiornamenti esclusivi, oltre alla possibilità di scaricare una serie di titoli classici del catalogo di Rockstar Games. Tra questi ci sono Red Dead Redemption, Bully e, a breve, L.A. Noire.