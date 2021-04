Rockstar regala tutti i DLC esistenti di due suoi giochi

Proprio in queste ore vi abbiamo parlato di alcune novità riguardanti GTA 6, l’attesissimo capitolo targato Rockstar Games in lavorazione e in uscita prossimamente. Sebbene non si abbiano notizie certe, alcuni indizi confermerebbero un possibile reveal trailer in programma per questa estate mentre la data di uscita fissata non prima del 2023, ovviamente tutto da prendere con le dovute pinze.

Proprio in queste ore, Rockstar Games avrebbe però rilasciato a sorpresa un aggiornamento per le versioni PC di Max Payne 3 e L.A. Noire, due dei suoi più importanti giochi, rendendo disponibili tutti i DLC gratuiti senza costi aggiuntivi. Entrambi i titoli non supportano più il sistema operativo a 32 bit e per questo la società ha deciso di rimuovere e successivamente reinserire i titoli per permettere a tutti coloro che possiedono le due opere di poter scaricare queste espansioni gratuiti, qui di seguito ve li elencheremo tutti quanti.

Max Payne 3

Max Payne 3: Deathmatch Made in Heaven Pack

Max Payne 3: Painful Memories Pack

Max Payne 3: Hostage Negotiation Pack

Max Payne 3: Local Justice Pack

Max Payne 3: Silent Killer Loadout Pack

Max Payne 3: Cemetery Map

Max Payne 3: Special Edition Pack

Max Payne 3: Deadly Force Burst

Max Payne 3: Pill Bottle Item

Max Payne 3: Classic Max Payne Character

L.A. Noire

The Broderick Detective Suit

The Sharpshooter Detective Suit

The Badge Pursuit Challenge & Button Man Suit

“The Naked City” Vice Case

“A Slip of the Tongue” Traffic Case

“Nicholson Electroplating” Arson Case

“Reefer Madness” Vice Case

“The Consul’s Car” Traffic Case

Questo curioso aggiornamento è stato rilasciato nella giornata di ieri in totale silenzio generale. Non è ancora chiaro se sia stato un errore o tutto un piano interno da parte di di Rockstar Games. Per questo, vi invitiamo come di consueto a seguire le nostre pagine per scoprire informazioni più dettagliate a riguardo.