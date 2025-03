Rockstar sviluppa un tool ufficiale per convertire le mod in GTA 5 Enhanced

La comunità di modder di Grand Theft Auto V sta per ricevere un supporto senza precedenti. Rockstar Games ha ufficialmente autorizzato lo sviluppo di uno strumento di conversione dedicato che permetterà agli appassionati di adattare le proprie creazioni alla nuova versione Enhanced del gioco.

La notizia arriva direttamente da Cfx.re, il team dietro le popolari piattaforme di roleplay FiveM e RedM, acquisito da Rockstar nel 2023, che sta finalizzando questo strumento per colmare il divario di compatibilità tra le versioni del gioco.

Un ponte tra passato e futuro per i creatori di contenuti

La versione Enhanced di GTA V, rilasciata gratuitamente il 4 marzo per i possessori del gioco su PC, ha introdotto una serie di miglioramenti sostanziali come tempi di caricamento ridotti, opzioni grafiche avanzate e contenuti precedentemente esclusivi per console next-gen. Tuttavia, questa evoluzione ha creato un problema per la florida comunità di modding: gli asset personalizzati sviluppati per FiveM e per la versione Legacy di GTA V non sono nativamente compatibili con la nuova edizione.

Il nuovo strumento di conversione supporterà formati fondamentali come i dizionari di elementi grafici (*.ydd), i modelli generici con geometrie, texture e luci (*.ydr), i complessi modelli scheletrici frammentati utilizzati per pedoni e veicoli (*.yft), e i dizionari di texture (*.ytd). Una soluzione completa che permetterà di preservare anni di lavoro creativo della community.

Questo cambiamento di rotta da parte di Rockstar Games rappresenta una novità significativa. L'azienda ha storicamente mantenuto un atteggiamento ambivalente verso il modding, tollerando le modifiche single-player ma limitando severamente le alterazioni multiplayer. La decisione di supportare ufficialmente uno strumento di conversione viene interpretata dalla comunità come un possibile segnale di maggiore apertura anche in vista dell'attesissimo Grand Theft Auto 6.

Sebbene non sia stata ancora annunciata una data precisa per il rilascio dello strumento, il team di Cfx.re ha dichiarato di essere "attualmente concentrato sul completamento delle ultime attività necessarie", promettendo un "annuncio completo e documentazione esaustiva" il giorno del lancio. Gli sviluppatori di mod attendono con impazienza, come dimostrato dall'entusiasmo sui social media.

Enhanced Edition: un'accoglienza contrastante

Nonostante l'entusiasmo per il supporto al modding, la versione Enhanced di GTA V non sta ricevendo un'accoglienza unanime. Su Steam, la nuova edizione mantiene una valutazione "mista" con solo il 55% di recensioni positive su quasi 22.000 valutazioni. Un netto contrasto con la versione originale del gioco che vantava recensioni "molto positive" prima di essere rimossa dal negozio digitale su indicazione di Rockstar stessa.

La versione Enhanced include tutte le ultime novità veicolari e gli aggiornamenti prestazionali disponibili presso l'officina di Hao's Special Works, incontri con animali selvatici, la possibilità di acquistare un abbonamento GTA+, oltre ai già citati miglioramenti grafici e tempi di caricamento ottimizzati.