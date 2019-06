Saints Row 5, annuncio in vista all’E3 2019?

Una breve ma criptica gif riporta in auge un possibile annuncio di Saints Row 5 all'oramai prossimo E3 2019. Che sia tutto vero?

Periodo di E3, periodo di annunci. Giusto qualche settimana fa vi avevamo riportate che molto probabilmente Saints Row 5, nuovo capitolo della celebre saga free-roaming, sarebbe stato presentato ufficialmente durante l’annuale kermesse di Los Angeles. Ora che finalmente l’E3 2019 ha finalmente avuto inizio tale possibilità è più viva che mai.

A rimettere in auge tale possibile annuncio è stato direttamente il profilo Twitter ufficiale della saga con una semplice gif. A diversi anni dal lancio del quarto capitolo della saga, infatti, sarebbe anche ora che i Saints facciano effettivamente ritorno sulla scena videoludica.

Il breve teaser ci invita ripetutamente a pregare Genki, uno strano personaggio degli ultimi episodi della serie. Un invito decisamente misterioso, che poco fa trasparire. Criptico è anche l’hashtag lanciato subito dopo: #WeekendsAreEthichal. Mentre il riferimento al weekend è chiaramente indirizzato al celebre fine settimana dell’E3 2019 attualmente in corso di svolgimento, più confusa è l’interpretazione di etici. Che, dopo i supereroi, Saints Row si prepari a prendersi gioco anche di questo aspetto?

Nulla è ancora quindi ufficiale ma tutto sembra portare a questo punto a Saints Row 5, ennesimo episodio della celebre saga. Quasi sei anni sono infatti oramai passati dal quarto episodio delle avventure dei Saints e per Volition e Deep Silver sarebbe quindi ora di svelare al grande pubblico il loro prossimo progetto. Il più acclamato episodio della serie, Saints Row: The Third, è inoltre recentemente stato rilasciato su Nintendo Switch. Annuncio, quindi, che sembrerebbe ormai solo questione giorni, se non di ore

Che ne pensate di tale breve teaser, anche secondo voi il quinto episodio della serie è oramai prossimo? Fateci sapere le vostre opinioni a riguardo nei commenti!