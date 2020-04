Saints Row, Volition ha confermato lo sviluppo di un nuovo gioco

Durante lo scorso anno, il publisher Deep Silver ha rivelato che un nuovo capitolo di Saints Row sarebbe stato annunciato nel 2020. Ebbene, quest’anno si prospetta davvero florido per il franchise, tra una remastered del terzo capitolo, un porting su Nintendo Switch del quarto, e addirittura un ipotetico film ispirato alla serie, anche se in molti sono ben più interessati al nuovo capitolo, Saints Row 5.

I fan, dunque, si sono chiesti se lo sviluppo del quinto capitolo potesse essere ostacolato dalla remastered di Saints Row The Third, ma Volition, il team di sviluppo della serie, ha dichiarato in un tweet che il loro studio è attualmente al lavoro su un nuovo capitolo, che sembra essere proprio Saints Row 5, mentre la remastered del terzo è stata affidata ad uno studio esterno, Sperasoft. Ciò significa che un annuncio ufficiale per il quinto capitolo è ancora atteso per il corso dell’anno, e che seguirebbe quanto afffermato un anno fa dal publisher Deep Silver.

L’E3 2020 poteva essere l’occasione giusta per annunciare il nuovo gioco, sebbene questo sia stato cancellato a causa del coronavirus, per cui una data di lancio effettiva è ancora incerta, e i fan non possono fare altro che aspettare, e chiedersi nel frattempo quale sarà la storia e l’ambientazione del futuro capitolo. Molti ipotizzano si tratti di un proseguimento che si ricollega ai fatti del quarto, dopo che il Capo dei Saints ha distrutto la minaccia aliena dell’impero Zin, altri invece che sia un sequel dello spin-off Gat Out of Hell.

In ogni caso, i fan del titolo potranno aspettarsi un’avventura selvaggia ed in linea con i vecchi capitoli, sebbene la strada fantascientifica intrapresa da Saints Row IV abbia fatto storcere il naso a molti , essendo un titolo già criticato da tempo, poichè ha sempre seguito uno stile di gioco molto simile a quello del suo rivale Grand Theft Auto, ben più blasonato.