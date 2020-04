Saints Row The Third Remastered annunciato per PS4, Xbox One e PC, ecco la data di uscita

La saga di Saints Row ha sempre avuto l’ardire di prendere l’open world alla GTA e rendere il tutto ancora più sopra le righe e folle. Con il terzo capitolo la saga creata da Volition è letteralmente esplosa, incontrando il gusto di una vastissima fetta di publico e trovando elogi da parte della critica. Con un recente annuncio, Deep Silver conferma che il terzo amatissimo capitolo tornerà molto presto sulle piattaforme attuali con Saints Row The Third Remastered.

Essendo una remastered, questa riedizione di Saints Row The Third rimarrà pressochè invariata rispetto al titolo originale uscito nel 2011, ma verrà proposta una rivistazione grafica che andrà a modernizzarne il comparto visivo. Inoltre, Saints Row The Third Remastered comprenderà tutti gli oltre 30 DLC che sono stati rilasciati durante il supporto post lancio del gioco originale, anch’essi rimasterizzati a dovere.

Stando alle dichiarazioni di Nikolay Stoyanov, direttore artistico di Koch Media, per la remastered del terzo capitolo di Saints Row, lo studio ha dovuto rimodellare e rivedere gran parte del gioco. “Abbiamo dovuto rimodellare molto e migliorare diversi dettagli del gioco originale. In più abbiamo aggiunto dei dettagli sui veicoli, reso più reale la vità all’interno della città e quasi tutti gli effetti visivi sono stati completamente rielaborati.”

Saints Row The Third Remastered uscirà il prossimo 22 maggio sulle piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e PC. Sembra quindi che i precedenti rumor sul ritorno del terzo apprezzatissimo capitolo di Saints Row fossero attendibili, ora non ci resta che aspettare il day one per rivivere le folli avventure della banda dei Saints nella città di Sleepwater. Cosa ne pensate del ritorno di Saints Row The Third?