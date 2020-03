Santa Monica Studio: Yumi Yang nominata a capo dello studio di God of War

In questi giorni ci sono state diversi cambi di posizione all’interno di Santa Monica Studio. Non è ancora chiaro a cosa stia lavorando attualmente il team che ha dato alla luce l’ultimo grande capitolo di God of War, ma sta di fatto che diverse personalità hanno lasciato lo studio. Ieri sera vi abbiamo parlato di Dean Rymer, Lead Combat Designer che ora lavora all’interno di inXile Entertainment, mentre questa mattina vi abbiamo riportato la notizia della creazione di un nuovo studio di sviluppo interno di Google Stadia, che verrà guidato da Shannon Studstill, ex capo del team di God of War.

In questo momento, sulla scia della partenza di Studstill, Sony ha confermato che Yumi Yang è stata nominata come nuovo capo di Santa Monica Studio. “La sua abilità nella gestione dei progetti e la meticolosa supervisione fatta con God of War hanno aiutato il titolo a realizzare appieno il suo potenziale rivoluzionario” ha dichiarato il portavoce di Sony “Dopo quasi due decenni e innumerevoli contributi portati all’interno di Santa Monica Studio, Yumi ha l’indiscusso rispetto e la fiducia dei suoi colleghi. Con la sua vasta esperienza e profonda conoscenza del distinto DNA creativo dello studio, ora si trova nella perfetta posizione per condurre lo Studio verso un futuro audace ed entusiasmante.”

Yumi Yang ha iniziato a lavorare in Sony Santa Monica nel 2001 come Senior Producer. Dopo aver trascorso meno di un anno presso Electronic Arts, è tornata allo studio di God of War come project manager fino al 2014, quando è diventata direttrice dello sviluppo dell’ultima avventura di Kratos e Atreus, prima di essere nominata a capo dello studio quest’oggi.

Non sappiamo a cosa sta lavorando al momento Santa Monica Studio, anche se in molti sono convinti che il team sia già a lavoro sul seguito di God of War per PlayStation 5. Cosa ne pensate di tutti questi cambi di ruoli all’interno di Santa Monica? Che tipo di esperienza vi piacerebbe vedere in futuro da questi ragazzi? Fatecelo sapere nella sezione dedicata ai commenti.