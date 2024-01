Like a Dragon: Ishin!, l'edizione PS5 in sconto del 25%!

Se siete alla ricerca di un ottimo titolo per la vostra PS5, che vi tenga impegnati a lungo, e che vi proponga anche una storia avvincente e ben orchestrata, allora vi suggeriamo di dare un'occhiata a questa ottima offerta Amazon che, grazie ad uno sconto del 25%, vi permetterà di acquistare lo splendido Like a Dragon: Ishin!, ultimo spin off della popolare serie "Like a Dragon", nota fino a qualche anno fa col nome di "Yakuza", ed oggi acquistabile a soli 44,97€, contro i 59,99€ del prezzo originale.

Like a Dragon: Ishin! Playstation 5, chi dovrebbe acquistarlo?

Ambientato durante lo shogunato Tokugawa, Like a Dragon: Ishin! vi riporterà indietro nel tempo, permettendovi di vestire i panni di un samurai realmente esistito, Sakamoto Ryōma, alla ricerca dell'assassino del suo mentore! Parliamo di un titolo che, come la serie originale, fonde in modo impeccabile esplorazione, un minimo di ruolistica e combattimenti in stile beat 'em up ma, a differenza della serie originale, non richiede poi una grossa conoscenza degli eventi degli episodi precedenti per essere apprezzato.

In tal senso, diremmo quindi che è un gioco consigliato davvero a chiunque sia alla ricerca di un titolo longevo ed impegnativo, per quanto il suo sia un gameplay accessibile e ben bilanciato, mai punitivo e ricco di attività.

Parliamo, in sintesi, di un'avventura storica dove l'azione incontra il dramma samurai, coinvolgendovi in un gameplay non sono ben fatto, ma sorretto da una forte impronta narrativa e cinematografica, in cui dramma, azione ed epica si fonderanno in un racconto a metà tra verità storica e finzione narrativa.

Insomma, al prezzo di appena 44 euro, Like a Dragon: Ishin! rappresenta, indubbiamente, un titolo da avere nella propria collezione, nonché un antipasto ideale nell'attesa dell'arrivo di Like a Dragon: Infinite Wealth che, come vi raccontavamo di recente, si prospetta essere un'altro successo per la popolarissima serie targata Sega.

