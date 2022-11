Il Black Friday non è solo un periodo perfetto per acquistare prodotti tecnologici, ma anche articoli di qualsiasi genere, tra cui i videogiochi. Se siete amanti di FIFA, su Amazon oggi sono disponibili delle offerte che vi torneranno decisamente utili nella carriera all’interno del simulatore calcistico più famoso di sempre e vi permetteranno di risparmiare non pochi spiccioli.

Moltissimi pacchetti di Punti FUT di diverso taglio sono infatti attualmente in sconto su Amazon del 15% in tutte le versioni del gioco disponibili, dove i prezzi si mantengono gli stessi: PlayStation (4 o 5), Xbox (One/Series X|S) e PC. Si tratta davvero di occasioni imperdibili, quindi non vi resta che scegliere il pacchetto che desiderate!

Pacchetti FIFA FUT in sconto

Tramite l’acquisto dei pacchetti su Amazon riceverete un codice di attivazione per una gift card del valore equivalente a ciò che avete comprato; potrete poi usare i fondi per acquistare i FIFA Points nello store della vostra piattaforma.

I FIFA Points sono fondamentali all’interno del gioco per ottenere pacchetti, accedere a Ultimate Draft e molto altro, tutto con l’obiettivo di permettervi di realizzare la rosa dei vostri sogni, inserendo in squadra i vostri giocatori preferiti o quelli più forti e rari del gioco. Inoltre, potrete anche utilizzare i punti in VOLTA FOOTBALL per sbloccare nuovi capi d’abbigliamento per i vostri calciatori, in modo da personalizzarli e farvi riconoscere in ogni situazione.

FIFA 23 è l’ultimo titolo dell’iconica serie di Electronic Arts, dove per la prima volta nella storia del simulatore calcistico potrete giocare anche con i club femminili, sfruttando le animazioni dedicate ottenute attraverso l’innovativa tecnologia HyperMotion2. Inoltre, avrete modo di accedere a competizioni di livello nazionale come la FIFA World Cup Qatar 2022 e la FIFA Women’s World Cup Australia & New Zeland 2023.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all'offerta dei FIFA Points, consigliandovi di completare l'acquisto il prima possibile dato che gli sconti del Black Friday finiranno a breve.

