Ci stiamo avvicinando sempre di più alla stagione estiva e sappiamo bene tutti quanto il caldo possa influire negativamente anche alle sessioni di gaming. Per provare a ovviare all’annoso problema delle temperature eccessive, degli youtuber hanno pensato a una soluzione sulla carta perfetta per giocare senza far riscaldare il proprio PC grazie a una scrivania da gaming speciale. Ma tale idea può davvero salvare gli appassionati dal caldo estivo?

L’idea di creare una scrivania da gaming con ventole integrate arriva da un utente del canale YouTube Linus Tech Tips. Dopo aver visionato tale commento, i ragazzi del canale hanno deciso di trasformare l’idea sulla carta in realtà. Parliamo di un progetto abbastanza difficile da ricreare, poiché il tutto ha richiesto l’utilizzo di ben otto ventole da 560 mm, mentre le staffe applicate alla scrivania sono tagliate al laser.

Come possiamo vedere nel video pubblicato di recente, il risultato finale è a dir poco fantastico, con un design che si presenta molto bene e fa una bella figura nelle postazioni da gaming. Tra le specifiche tecniche ci troviamo anche una scheda grafica Nvidia GeForce RTX 3090 che raggiunge un picco di soli 53 gradi giocando a Doom Eternal alle impostazioni più alte con ray tracing attivo e oltre 200 FPS. Nonostante questo, gli youtuber fanno notare che la scrivania scalda comunque parecchio e non è il massimo da utilizzare durante la stagione più calda dell’anno.

Sebbene l’idea sia davvero geniale, non ci siamo ancora con le temperature che raggiunge la scrivania da gaming. Chissà però che in futuro non si riesca a trovare un compromesso per realizzare un hardware del genere nettamente più equilibrato.