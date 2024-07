Come scegliere una scrivania da gaming

Per tutti coloro che passano tanto tempo davanti a uno schermo, che sia unicamente per giocare o anche per lavorare o studiare, è fondamentale avere una postazione comoda e soprattutto spaziosa in cui poter sistemare il proprio set-up nel migliore dei modi. Avere una scrivania troppo piccola non permette infatti di posizionare PC, monitor e magari delle console per il gaming, ma i problemi non finiscono qui.

Un prodotto scadente rischia, infatti, di rompersi se sovraccaricato o di strisciarsi facilmente, mentre altri modelli non presentano tutte le caratteristiche adeguate per un videogiocatore. Insomma, scegliere una scrivania da gaming non è per niente semplice, e proprio per tale motivo in questo articolo vi spiegheremo tutto ciò che dovete sapere per acquistarne una perfetta.

Sul mercato ne esistono infatti centinaia di modelli di ogni forma, grandezza, altezza e con caratteristiche diverse. Oggi imparerete dunque tutto il necessario per sapervi orientare all'acquisto, investendo così i vostri soldi in un prodotto di qualità e su misura per le vostre esigenze. Inoltre, vi consigliamo anche di leggere la versione di questo articolo dedicata alle sedie da gaming, altro elemento fondamentale di un set-up, e il nostro articolo più generale su come creare la postazione gaming perfetta. Bando alle ciance, buona lettura!

Introduzione sulla scrivania da gaming

Partiamo dalle basi: che cos'è una scrivania da gaming, e come si differenzia rispetto a una scrivania normale?

Una scrivania da gaming è un prodotto ideato appositamente per i giocatori, e ogni suo aspetto è ottimizzato in tale senso. Per esempio, la superficie è più ampia rispetto a una scrivania normale così da poterci posizionare più monitor, oltre a un PC Desktop e magari delle console. Inoltre, può essere ottimizzato per nascondere i cavi oppure per tenere la borraccia in un posto sicuro da cui non rischi di cadere sopra la tastiera.

Ovviamente esistono centinaia di modelli sul mercato che si differiscono soprattutto in base a: forma, dimensioni, materiale, accessori, meccaniche, ergonomia e, chiaramente prezzo. Nei prossimi paragrafi ci concentreremo nello specifico su ognuno di questi punti, cosicché al termine della lettura abbiate un'idea completa su cosa vi troverete davanti al momento dell'acquisto.

Dimensioni

Uno degli aspetti più importanti al momento della scelta della scrivania da gaming sono ovviamente le dimensioni. In primo luogo, dovete avere ben chiaro lo spazio disponibile nella stanza in cui volete mettere la scrivania, e in secondo luogo dovete fare un "riassunto" delle cose che volete mettere sopra.

Se avete solamente un notebook non avrete bisogno di una superficie molto ampia, mentre se siete in possesso di un computer fisso dovrete tenere conto per lo meno di mettere uno (o più) monitor, tastiera, mouse, oltre che ovviamente il PC Desktop — a meno che non vogliate metterlo a terra —.

Nel caso in cui abbiate anche delle console avrete bisogno di ancora più spazio, ma tutto è subordinato alla vostra stanza. Potrete farvi prendere dall'entusiasmo e acquistare una spaziosissima scrivania da gaming, scoprendo poi che non entra nell'ufficio. Insomma, prima di tutto prendete le misure dello spazio a vostra disposizione, dopodiché in base a quelle cercate la scrivania che rispecchi le vostre esigenze.

Forma

Uno degli aspetti più affascinanti delle scrivanie da gaming è che non si limitano alla forma rettangolare, bensì ne esistono di svariate forme differenti. Nel caso in cui abbiate poco spazio a disposizione ma non vogliate limitarvi a una scrivania minuscola, un'alternativa ottima sono quelle ad angolo, perfette per essere posizionate in un angolo della stanza e altrettanto spaziose.

Materiale

Il materiale è uno degli aspetti più importanti da considerare al momento dell'acquisto, non solo di una scrivania da gaming, ma di qualsiasi prodotto in generale. Esistono svariati materiali che vengono impiegati per creare le scrivanie da gaming:

Legno

Le scrivanie in legno sono sicuramente le più costose, ma anche le più durature sul mercato. Si tratta però anche del materiale più delicato, dato che la superficie difficilmente sarà a prova di macchie e dovrete trattarla con prodotti specifici per evitare il deterioramento.

Metallo

Il metallo viene impiegato nella fabbricazione dei mobili sin dai tempi degli antichi Egizi, quindi non è una sorpresa trovarlo anche nelle scrivanie da gaming. Rispetto ad altri materiali è più economico, è semplice da pulire ed è molto durevole, oltre a poter essere dipinto con vari colori in modo da renderlo più attraente.

Il lato negativo del metallo è che non è molto bello da vedere, e che può arrugginirsi se non viene trattato con prodotti specifici regolarmente.

Fibra di carbonio

La fibra di carbonio è uno dei materiali perfetti da utilizzare per le scrivanie da gaming dato che è resistente ma al contempo leggera, tanto che è utilizzata anche nell'industria aerospaziali e nelle automobili. Nel caso delle scrivanie per esempio, essendo estremamente durevole vi permette di muoverle senza rischiare che si rompano. Il lato negativo? È uno dei materiali più cari.

Plastica

La plastica è chiaramente molto più economica della fibra di carbonio, e per questo è molto comune soprattutto negli articoli più economici. Il lato negativo delle scrivanie in plastica è ovviamente che non sono molto stabili e resistenti, e rischiano di durare quindi molto meno tempo rispetto a quelle in fibra di carbonio o metallo.

PVC

Infine, un materiale ormai comunemente impiegato nella fabbricazione delle scrivanie da gaming è il PVC: molto più resistente della plastica ma meno caro della fibra di carbonio, rappresenta quindi il giusto compromesso tra i due. Si tratta di un materiale semplice da pulire, non soggetto ad abrasioni e persino resistente al fuoco, oltre che semplice da pulire e dall'aspetto elegante se trattato correttamente.

Accessori

Oltre al "minimo essenziale", ovvero contenere il vostro set-up, le scrivanie da gaming possono presentare molti altri accessori pensati appositamente per i giocatori e che dovete tenere in considerazione in base alle vostre esigenze. Per esempio, esistono modelli dotati di un ripiano in cui collocare il monitor in modo da averlo a un'altezza superiore rispetto al resto della postazione.

Eistono poi scrivanie dotate di buchi o contenitori per il cable managment, quindi per organizzare i cavi in modo che non si vedano (l'incubo peggiore di ogni gamer). Vi sono poi modelli con porta bicchieri in modo da evitare il rischio che dei liquidi possano cadere sulla postazione, con un gancio in cui appendere le cuffie o con il supporto per i controller. Insomma, le possibilità sono infinite, quindi non vi resta che trovare la scrivania da gaming che rispecchi tutti i vostri sogni.

Meccaniche

Per coloro che utilizzano la postazione sia per giocare che per lavorare, l'alternativa migliore se si ha un occhio di riguardo per la salute sarebbe una scrivania da gaming che possa sollevarsi, in modo da poter utilizzare il computer in piedi anziché da seduti.

Le scrivanie da gaming regolabili sono, proprio per questa meccanica elettrica, tra le più care in assoluto, ma se volete fare un investimento non possiamo che consigliarvele.

Ergonomia

Come abbiamo accennato nell'introduzione, scegliere la giusta scrivania da gaming è fondamentale non solo per dare un aspetto più completo alla propria postazione, ma anche per performare meglio nelle sessioni e per salvaguardare la propria salute. Vi sono dunque degli elementi da tenere in considerazione per soddisfare tutti e tre i parametri:

Libertà di movimento

La libertà di movimento è uno dei fattori fondamentali quando si parla di performance: soprattutto se siete dei giocatori eSport avete bisogno di molto spazio per muovere il mouse, oltre il fatto che avere una scrivania disordinata può distrarre dalla partita in corso. Inoltre, anche se avete più schermi dovete essere in grado di muovere facilmente la tastiera e il mouse in base a quello che state guardando. È importante quindi scegliere un modello abbastanza spazioso per contenere tutto il necessario e avere anche spazio in più.

Capacità di peso

Non vorreste mai che la vostra scrivania crolli, facendo cadere a terra tutto il vostro set-up vero? Ebbene, è un'eventualità che potrebbe succedere dato che ci sono tanti oggetti che possono essere posizionati su una scrivania: PC, monitor, tastiere, mouse, controller, soundbar, console, e chi più ne ha più ne metta. I chili si possono accumulare facilmente, e magari appoggiando gli avanbracci un modello più fragile potrebbe cedere e rompersi.

Controllate quindi la capacità di peso massimo quando acquistate una scrivania da gaming, così da essere sicuri che regga senza problemi tutti i vostri averi.

Altezza

La scrivania da gaming perfetta dovrebbe avere un'altezza adeguata rispetto alla vostra sedia, così da permettervi di tenere una postura ottimale ed evitare l'insorgenza di problemi di salute. Per esempio, una scrivania troppo bassa non vi permeterebbe di infilare le gambe al di sotto, mentre una troppo alta risulterebbe scomoda nella posizione delle braccia e dei polsi.

Alcuni modelli hanno le gambe regolabili in altezza, quindi potrete adattarli alla perfezione alle vostre esigenze. In alternativa, controllate le misure prima di effettuare l'acquisto e comparatele con quelle della vostra sedia, in modo da capire se si tratta di un'altezza giusta per voi.

Quanto costa una scrivania da gaming?

Il prezzo è una variabile da tenere in considerazione non solo durante l'acquisto di una scrivania da gaming, ma per qualsiasi prodotto. Ci sono tantissimi prodotti con costi molto differenti sul mercato e, in linea generale, più deciderete di investire, maggiore sarà la qualità del vostro acquisto.

Prima di tutto ponetevi un budget, così da ridurre le opzioni tra cui scegliere, e poi sfogliate tutti i contentendi, ricercando quello che abbia tutte le caratteristiche che state cercando. In linea generale, le scrivanie da gaming possono avere un prezzo che va dai 150 euro per quelle che economiche fino ai 1.000 euro per i modelli più avanzati, dotati di meccanica elettronica e materiali di prima qualità.

Qual è la miglior scrivania da gaming sul mercato

Se siete giunti fin qui ora siete ufficialmente degli esperti in scrivanie da gaming, quindi non vi resta che scegliere il modello perfetto per voi. In modo da rendere il vostro processo di acquisto più semplice, vi invitiamo a consultare le nostre numerose guide all’acquisto dedicate a questo argomento, dove potrete trovare tantissimi spunti su modelli dalla qualità ottima e ideali per ogni budget.