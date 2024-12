Se Rockstar rimane in silenzio su GTA 6 la causa siamo tutti noi

Il primo trailer di GTA 6 è stato rilasciato oltre un anno fa, ma da allora Rockstar Games ha mantenuto il silenzio sul gioco. Un ex sviluppatore di GTA 5, attraverso un video su YouTube, ha spiegato il motivo di questa strategia comunicativa.

Secondo Mike York, ex sviluppatore di Rockstar che ha lavorato su GTA 5, il silenzio dell'azienda è intenzionale e ha uno scopo preciso: "Crea fascino, mistero e fa parlare le persone del gioco senza che l'azienda debba fare nulla", ha spiegato York in un video sul suo canale YouTube. "Più tacciono, meglio è, perché più le persone saranno ansiose di parlarne e avranno questa sensazione di non sapere cosa accadrà".

Rockstar sa benissimo come rendere fruttuoso l'hype dei giocatori, trasformandolo in marketing.

Questa strategia porta i fan a creare teorie sul gioco, le riviste di settore a sviscerare ogni indiscrezione, i content creator a tributare il trailer con creazioni uniche che lo omaggiano e gli influencer a mantenere alto l'hype fra le varie community. In pratica, il silenzio di Rockstar è il loro più importante strumento di marketing visto che ogni notizia in merito al gioco, compresa questa notizia volendo essere perfettamente onesti, riesce a mantenere alta l'attenzione verso il titolo, senza che la software house debba costantemente foraggiare l'utenza con nuovi trailer e nuove informazioni.

Come sottolineato da York, Rockstar potrebbe facilmente annunciare la data del prossimo trailer, ma sceglie deliberatamente di non farlo per mantenere alta l'attenzione e proporlo quando nessuno se lo aspetta, generando una nuova ondata di contenuti gratuiti realizzati da appassionati e addetti ai lavori.

Nonostante il silenzio, Rockstar ha comunque confermato che GTA 6 è ancora previsto per il 2025, anche se i ritardi sono sempre possibili visto che la software house è nota per non rialsciare un prodotto fino a che non lo ritiene perfetto.

La strategia comunicativa di Rockstar dimostra come il silenzio possa essere un potente strumento di marketing, soprattutto per franchise di enorme popolarità come Grand Theft Auto. Lasciando spazio all'immaginazione dei fan e alle speculazioni che riempiono i forum, l'azienda riesce a mantenere altissime le aspettative senza dover svelare troppo del gioco in anticipo.