Sea of Thieves: The Seabound Souls sarà il nuovo DLC gratuito

Dopo aver annunciato la propria nuova IP Everwild durante l’Inside Xbox, Rare ha annunciato anche un nuovo aggiornamento gratuito per Sea of Thieves. Lo studio di sviluppo britannico ha rilasciato il proprio titolo piratesco ormai un anno e mezzo fa, riuscendo ad attirare le attenzioni di una community sempre molto presente ed appassionata.

The Seabound Soul sarà il nuovo DLC gratuito che mira ad espandere la storia e le meccanica di Sea of Thieves. L’aggiornamento sarà reso disponibile dal prossimo 20 novembre per Xbox One e PC. Esattamente come tutti le scorse aggiunte all’interno dei mari del gioco Rare, ogni giocatore potrà affrontare questa nuova avventura indipendentemente dalla quantità di esperienza raccolta all’interno di Sea of Thieves.

In The Seabound Soul, i giocatori si uniranno al fantasma del Capitano Pendragon e si uniranno alla sua ricerca per la misteriosa nave, Ashen Dragon. Questo sarà un DLC basato sulla trama che espanderà la lore del mondo di gioco e introdurrà persino una nuova arma per la vostra nave: le palle di cannone infuocate . Un tipo di munizioni esplosive che si potranno caricare nei cannoni o lanciarle manualmente contro i nemici, incendiare una nave nemica sarà un ottimo modo per iniziare una zuffa piratesca per esempio.

Come dicevamo a inizio articolo, insieme a The Seabound Soul, Rare ha anche annunciato un nuova IP, Everwild. Si sa molto poco su questo prossimo titolo e Rare non ha dato alcun accenno alla data di uscita. Siete pronti per solcare i mari di Sea of Thieves per una nuova misteriosa avventura? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.