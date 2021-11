Secretlab annuncia la sedia da gaming XXS, adatta per i più piccoli

Parecchie volte ci siamo ritrovati a tessere le lodi di un marchio di grande qualità come Secretlab. Già in passato il marchio noto per la creazione di sedie da gaming ha collaborato con alcuni dei brand videoludici (e non) più importanti del settore dell’intrattenimento, ma quest’oggi la compagnia ha annunciato una sedia perfetta anche per i gamer più giovani. Parliamo di una sedia da gaming extra extra small adatta anche per i più piccoli.

Questa particolare versione era stata svelata per la prima volta al mondo durante un pesce d’aprile, ma essendo stata accolta con una risposta travolgente, la sedia da gaming Secretlab TITAN Extra Extra Small è diventata realtà. I fan hanno inondato le pagine social con tante richieste e adorabili foto di piccoli gamer che si accomodano sulle sedie Secretlab, e ora potranno farlo anche su sedie Secretlab perfettamente su misura.

Il risultato rivela quello che è il primo prodotto da collezione di Secretlab, completo di braccioli regolabili e rivestimenti in similpelle e tessuto di prima qualità.

Se siete interessati ad acquistare questa versione XXS della sedia da gaming Secretlab TITAN Extra Extra Small, lo potete fare comodamente sul pagina ufficiale del prodotto al seguente indirizzo.