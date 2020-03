Sedie da gaming? Diamo il benvenuto al primo letto da gaming

Chi di voi si ricorda WALL-E? Film Pixar del 2008 con protagonista un tenero robottino che, in un lontano futuro, si ritrova ad essere l’unico abitante della terra. Il suo compito era quello di ripulire il pianeta compattando i rifiuti, un compito davvero duro a cui adempie in modo a dir poco impeccabile da più di settecento anni. In quel capolavoro d’animazione ci veniva mostrato proprio come vivevano gli umani, completamente vacui su questa sedia. Se quel futuro distopico vi ha terrorizzato, non avete visto ancora nulla. Infatti le famose Sedie da gaming sono ormai passate di moda, possiamo dare il benvenuto al primo letto da gaming.

Si, avete capito bene. Un’azienda con sede ad Osaka specializzata in articoli da gaming come appunto Sedie da gaming ha creato questo progetto che per ora è disponibile solo in Giappone. I monitor potranno essere montati ai piedi del letto, altri pannelli sono invece pensati per ospitare controller, tastiere ed altre periferiche mobili; ovviamente avremo a disposizione anche un porta smartphone vicino al letto. Ai lati del letto ci saranno anche alcuni carrelli mobili che potranno essere usati per appoggiare snack e bevande di ogni tipo. Ma è inutile che vi parliamo di questa invenzione, dovete per forza vederla da voi proprio qui di seguito.

How long would you spend playing in this gaming bed setup? 🎮🛏 pic.twitter.com/3sTJKvLSiZ — IGN (@IGN) March 3, 2020

Il letto da gaming ovviamente ha anche il suo slogan che è il seguente : “Quando ti svegli, devi spostarti dal tuo letto alla scrivania. Sembrerebbe tutto semplice ma perché pensi che sia ogni volta una tale seccatura? The Gaming Bed risponde a tutte le tue domande e risolve questo problema“. Un motto che non abbiamo idea di come riesca ad essere uscito da una mente umana, ma che evidentemente riesce a colpire. Sinceramente sfido chiunque ad approvare una invenzione del genere, in Giappone il tasso di ragazzi che si isolano dal mondo esterno è molto alto, gente che ha scelto di ritirarsi completamente dalla vita sociale, i cosiddetti Hikikomori. Vogliamo davvero fare la fine degli umani nel film sopra citato?. Meglio rimanere con i piedi per terra e continuare ad usare Sedie da gaming come abbiamo sempre fatto.

Comunque se ve lo stavate chiedendo, il letto da gaming può essere acquistato sul sito ufficiale dell’azienda alla cifra di circa 900€. Cosa ne pensate di questa notizia? Siete favorevoli a questo tipo di invenzioni? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.