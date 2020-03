SEGA festeggia i 60 anni con un sito celebrativo, nuovi annunci attesi a breve

Il prossimo 3 giugno SEGA compirà i propri 60 anni di attività. La compagnia giapponese è nota per aver portato sul mercato grandissimi classici come: Sonic The Hedgehog, After Burner, Alex Kidd e la più recente saga di Yakuza. Per festeggiare con i propri appassionati è stato aperto un nuovo sito web attuo a celebrare i sessant’anni della società e all’interno di questo sito al momento si può trovare un breve teaser di quel che avverrà.

A dare il benvenuto agli utenti che visitano il sito c’è una piccola animazione che ricorda Segata Sanshiro, il famoso personaggio fortemente legato all’ultima console della compagnia giapponese, il SEGA Saturn. Oltre a ciò, all’interno del sito si può trovare una didascalia che rimanda al prossimo 25 marzo per l’arrivo di “un’emergenza”.

È quindi molto probabile che verso la fine di marzo assisteremo a dei nuovi annunci targati SEGA. Insieme al nuovo sito web, anche la redazione di Dualshockers ha fatto notare come di solito in questo periodo dell’anno prende il via il SEGA Fes, l’evento nel quale la compagnia giapponese rilascia alcuni dei propri annunci più importanti. Come se non bastasse, il 2021 sarà l’anno dei 30 anni di Sonic The Hedgehog, è quindi probabile che qualche informazione su un nuovo gioco del porcospino blu supersonico venga rilasciata già entro fine mese.

Non ci resta che aspettare giusto qualche giorno, per scoprire che cosa ha in serbo SEGA per festeggiare i propri 60 anni di attività nell’industria videoludica e come la compagnia ha intenzione di proiettarsi nel futuro del gaming e delle proprie IP. Certo che, stando alle poche informazioni che abbiamo ora, sembra che sia tutto pronto per il ritorno di Segata Sanshiro. Cosa vi aspettate da SEGA? C’è qualche cosa in particolare che sperate di vedere il 25 marzo?