Sekiro, una mod permette di giocare con Elsa di Frozen

Le mod realizzate dalla comunità di giocatori su PC spesso possono dare vita anche a cross-over improbabili sostituendo i modelli poligonali dei protagonisti con altri più o meno attinenti. L’ultimo caso riguarda il titolo di From Software, Sekiro Shadows Die Twice ambientato nel Giappone feudale.

Sull’onda dell’uscita al cinema di Frozen 2, è possibile giocare il titolo di From Software con la protagonista Elsa che brandisce una katana. Ovviamente si tratta di una semplice sostituzione di modelli poligonali quindi è chiaro che non vale la pena aspettarsi animazioni facciali o altre caratteristiche avanzate per l’aspetto di Elsa.

Disney è sempre molto attenta all’uso dei suoi personaggi e al contesto in cui vengono usati (basti vedere la presenza marginale nel mondo di Arendelle su Kingdom Hearts 3) e non è escluso che possa richiedere di bloccare il video che vedete o la mod stessa, quindi finché è possibile potete scaricarla a questo link.

Come segnalato dal sito DSOGaming è stata reso disponibile anche un altro modello poligonale da usare in Sekiro Shadows Die Twice. Questa volta si tratta di un personaggio forse un po’ più coerente al contesto, ovvero Ryu di Street Fighter con il character design utilizzato da Capcom per il quinto capitolo della serie. In questo caso la mod è disponibile a questo indirizzo.

Recentemente vi avevamo parlato anche di una mod per un altro gioco, più recente, ovvero Star Wars Jedi Fallen Order in cui è possibile sostituire il modello poligonale del protagonista con quello di Joker. Cameron Monaghan che ha interpretato Cal Kestis nel gioco è nella serie televisiva Gotham, non a caso, una sorta di precursore dell’arcinemico di Batman. Per conoscere maggiori dettagli su come scaricare questa terza mod potete fare riferimento a questo link.