Star Wars Jedi Fallen Order, una mod ci permette di giocare nei panni di Joker

Si sa, al giorno d’oggi un titolo non fa neanche più tempo ad uscire sul mercato che numerosi modder cominciano a rilasciare per esso una lunga ed interminabile serie di mod per modificarne vari dettagli. Ovviamente non poteva esimersi da tale processo l’appena rilasciato Star Wars Jedi Fallen Order, intrigante e riuscito titolo di Respawn Entertainment.

Dopo quanto vi avevamo raccontato qualche giorno fa, infatti, un modder ha deciso di alzare l’asticella e ha rilasciato per Fallen Order una particolarissima mod che ci permette di sostituire il protagonista del titolo, Cal Kestis, con nientepopodimeno che Joker, la nemesi di Batman. Del resto chi non ha mai immaginato tale personaggio dotato di spada laser?

Potete trovare la mod in questione, con tanto di screenshoot, sul NexusMods comodamente a questo indirizzo.

Anche senza mettersi nei panni di Joker Star Wars Jedi Fallen Order resta comunque un titolo di grandissimo interesse. Come riporta anche la nostra recensione, che potete trovare comodamente qui, si tratta infatti di: “una piacevolissima sorpresa, un action appagante per quanto riguarda il gameplay, capace di tenere incollato allo schermo per ore senza patire alcuna fatica. Da lodare in particolare il combat system, che a difficoltà elevata mette alla prova senza mai diventare però tedioso e costringere a rinunciare. Peccato per la trama e il lato tecnico, entrambi elementi che non riescono ad eccellere; forse, con qualche rischio e un pizzico di ambizione in più, il risultato sarebbe stato migliore.”

Che ne pensate di questa notizia e dell'ondata di mod che travolge un titolo a pochi giorni dal lancio? Apprezzate questo particolare trend o secondo voi si rischia solamente di snaturare un'opera?