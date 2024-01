Senua's Saga: Hellblade 2, svelata la data di uscita

Dopo un'attesa di cinque anni, il momento tanto atteso è finalmente alle porte. Durante l'evento Xbox Developer Direct di oggi, Ninja Theory ha proposto uno sguardo approfondito Senua's Saga: Hellblade 2, annunciando la data di uscita ufficiale: il 21 maggio 2024 su Xbox Series X/S e PC.

Il nuovo sguardo al gioco si è focalizzato sui dettagli che rendono immersivo il viaggio di Senua. Dall'uso dell'audio binaurale progettato per avvolgere il giocatore alle magnifiche ambientazioni oscure, ispirate dai viaggi di ricerca compiuti in Islanda.

Gli sviluppatori hanno condiviso dettagli sulle ricerche approfondite effettuate per conferire realismo alla rappresentazione della psicosi di Senua, comprese le consulenze con coloro che hanno vissuto direttamente tale condizione.

Hellblade 2 è stato presentato al pubblico nel lontano 2019 ai The Game Awards, attraverso un teaser suggestivo. Nel corso degli anni successivi, i giocatori hanno avuto l'opportunità di dare uno sguardo al gameplay nel 2021, e nell'estate del 2023, oltre a ulteriori anticipazioni ai The Game Awards tenutisi qualche settimana fa.

Durante tutte queste presentazioni, Senua's Saga: Hellblade 2, è stato unanimemente definito "un capolavoro di atmosfera" che speriamo venga sorretto da un'ottima narrazione e da un gameplay più stratificato rispetto al predecessore.

L'attenzione degli sviluppatori sulla creazione di un'esperienza coinvolgente è evidente anche nell'approccio alle rappresentazioni della psiche di Senua. Le consultazioni con individui che hanno vissuto esperienze simili hanno contribuito a modellare in modo autentico il contesto della psicosi nel gioco.

Il rilascio, fissato per il 21 maggio 2024, è stato accolto, almeno da noi, con estremo entusiasmo non solamente perché siamo curiosi di vedere come proseguirà il viaggio di Senua, ma soprattutto perché siamo curiosi di scoprire come si sarà evoluto il gameplay rispetto al titolo originale e se Senua's Saga: Hellblade 2, riuscirà a imporsi come uno dei titoli più importanti del 2024.