Shovel Knight, Yacht Club Games potrebbe considerare di essere acquisita

Tra gli indie più riusciti e divertenti dell’ultimo decennio possiamo trovare sicuramente Shovel Knight, con il platformer 2D di Yacht Club Games che è riuscito a fare incetta di fan e copie vendute grazie ad un gameplay decisamente riuscito. Un successo che non è ovviamente passato in secondo piano e che ha aperto interessanti scenari alla piccola software house.

Yacht Club Games è infatti rimasta indipendente fin dalla sua fondazione ma non scarterebbe assolutamente l’idea di essere acquisita da qualche società più grossa. A rivelarlo su Reddit è stato nientepopodimeno che David D’Angelo.

David D’Angelo ha infatti dichiarato: “Si, ne abbiamo ricevute. Non siamo assolutamente del tutto contrari all’idea, ma dovrebbe avere un senso. Per ora preferiamo però avere noi il controllo della società e lavorare a quello che vogliamo veramente fare”.

A quanto pare, quindi, sono diverse le società più grosse che si sono attivamente già mosse per acquisire lo studio dietro Shovel Knight, fino ad oggi senza particolari risultati. Il fatto che Yacht Club Games sia decisamente aperta a tale situazione potrebbe indicare come diverse delle proposte ricevute siano ancora sotto un’attenta valutazione e non è quindi da escludere novità a breve da questo punto di vista. Considerando il forte legame tra Yacht Club Games e Nintendo potrebbe quindi esserci anche proprio il celebre publisher nipponico dietro una di queste. In ogni caso si tratta ovviamente solo di speculazioni che lasciano il tempo che trovano e per saperne qualcosa di più altro non c’è da fare che aspettare ulteriori notizie.

