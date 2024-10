Silent Hill 2 Remake | Guida ai trofei e al platino

Silent Hill 2 Remake riporta in vita - finalmente - uno dei videogiochi classici più amati del genere survival horror. Questo titolo non solo ripropone la storia psicologicamente intensa di James Sunderland, ma introduce anche novità meccaniche e di narrativa, oltre a un set di trofei rinnovato che mettono alla prova l'abilità, l'esplorazione e l'intuizione del giocatore per rincorrere l'ambito platino.

Molteplici finali, enigmi complessi e una profondità narrativa che è rimasta tuttora ineguagliata riflettono una conquista ai trofei lunga da percorrere, con la necessità di ricominciare più volte il gioco per esplorarne i diversi finali: in totale bisognerebbe completare il gioco 8 volte, uno per ogni finale, e almeno due di queste partite andranno anche concluse con tempistiche e specifiche particolari per guadagnarsi altri 3 trofei. Ecco perché abbiamo deciso di accompagnare le vostre partite con questa pratica guida ai trofei e al platino da avere sempre al vostro fianco. In totale si tratta di 44 trofei (28 bronzo, 12 argento, 3 oro e 1 platino). Per ulteriori informazioni vi invitiamo a leggere la nostra recensione.

ATTENZIONE: potrebbero esserci spoiler minori e maggiori durante la lettura di questo articolo, per questo motivo vi invitiamo a esplorare la guida solo nel caso abbiate intenzione di completare al 100% la conquista dei trofei.

IMPORTANTE: i trofei di Silent Hill 2 Remake senza una descrizione si possono ottenere semplicemente proseguendo nella trama, oppure si spiegano da soli e non hanno bisogno di una guida.

Trofei di Bronzo

NON SI TORNA PIÙ INDIETRO

Lascia Silent Hill nell'area di osservazione.

BUONA PERMANENZA

Raggiungi Silent Hill.

CARINI E ACCOGLIENTI

Raggiungi gli appartamenti Wood Side.

NIENTE FESTA QUI!

Spara a tutti i palloncini negli appartamenti Wood Side.

ALTRO MONDO

Entra nell'Altro Mondo per la prima volta.

PASSAGGIO RIUSCITO

Esci dagli appartamenti Blue Creek.

SCONCERTANTE

Incontra Maria.

SEMBRA TUTTO IN ORDINE

Scopri il segreto della Stanza 106.

AVANZI

Trova la pizza al Pete's Bowl-O-Rama

RICOVERO

Raggiungi l'Ospedale di Brookhaven.

INCUBI A GOGO

Sconfiggi il Flesh Lips.

Si tratta di una creatura abbastanza lenta, il consiglio quindi è di colpirlo con la doppietta prima che si avvicini troppo, bastano 2 o 3 colpi di doppietta. In alternativa, se non avete proiettili, usate il tubo di ferro ma fate attenzione perché il mostro può afferrarvi e stritolarvi coi suoi piedi.

DI NUOVO SOLITUDINE

Sopravvivi all'inseguimento all'Ospedale di Brookhaven.

NELL'ABISSO

Raggiungi la fine della lunga scalinata.

IMPERDONABILE

Sconfiggi l'Abstract Daddy.

Conosciuto anche come "Doorman", attacca il giocatore cercando di atterrarlo per poi schiacciarlo col suo peso. Si tratta di un mostro abbastanza lento ma non troppo: sfruttate la doppietta perché il fucile vi farà stare fermi più a lungo impedendovi di fuggire quando necessario.

SANCTA SANCTORUM

Trova la tua stanza.

UN ESSERE UMANO

Uccidi Eddie.

BARLUME DI SPERANZA

Raggiungi l'Hotel Lakeview.

FLAGELLO DEL LAGO DI TOLUCA

Trascorri 10 minuti fuori dal Lago di Toluca.

DAVVERO SPECIALE

Raggiungi la stanza 312.

È PANE

Interagisci con il pane.

OBSOLESCENZA

Distruggi ciò che non ti serve.

QUELLA PARTE DI ME

Sconfiggila.

TAGLIALEGNA

Trova la motosega.

SENZA PIETÀ

Elimina 50 nemici con un attacco stomp.

NIENTE DI CHE

Elimina 75 nemici con armi a distanza.

TRAUMA DA CORPO CONTUNDENTE

Elimina 75 nemici con armi da mischia.

NON SI SA MAI...

Prova ad aprire le porte chiuse per 50 volte.

IN FRANTUMI

Distruggi 50 finestre.

Trofei d'Argento

FACCIAMO PACE

Raggiungi il finale "Lascia".

Spieghiamo in questa guida ai finali come fare.

CIRCOLO VIZIOSO

Raggiungi il finale "Maria".

Spieghiamo in questa guida ai finali come fare.

L'UNICA VIA D'USCITA

Raggiungi il finale "In Acqua".

Spieghiamo in questa guida ai finali come fare.

SCONFIGGI PERSINO LA MORTE

Raggiungi il finale "Rinascita".

Spieghiamo in questa guida ai finali come fare.

LO VUOI UN BELL'OSSO?

Raggiungi il finale "Cane".

Spieghiamo in questa guida ai finali come fare.

COSPIRAZIONISTA

Raggiungi il finale "Ufo".

Spieghiamo in questa guida ai finali come fare.

HO VISTO QUELLA CITTÀ

Completa il New Game Plus a qualsiasi difficoltà.

SILENZIO RADIO

Completa il gioco senza usare la radio.

JAMES IL TUTTOFARE

Uccidi almeno un nemico utilizzando l'asse di legno, il tubo di ferro, la pistola, il fucile a pompa e la carabina in una sola partita.

PEZZI IN DISORDINE

Raccogli tutte le strane foto in un'unica partita.



[GUIDA IN ARRIVO]

ARCHIVISTA

Raccogli tutti i promemoria in un'unica partita.

I promemoria sono necessari a risolvere gli enigmi del gioco, quindi basta risolvere gli enigmi per sbloccare questo trofeo.

PIÙ VELOCE DELLA NEBBIA

Termina il gioco in meno di 10 ore.

Trofei d'Oro

VICINI VICINI

Termina il gioco senza uccidere i nemici con armi a distanza.

THROWBACK AL 2001

Vedi tutti i finali classici (Lascia, Maria, In Acqua, Rinascita, Cane)

Spieghiamo in questa guida ai finali come fare per ogni finale.

ECO

Assisti a tutti gli scorci del passato in un'unica partita.

Trofeo di Platino

MI HAI RESO FELICE

Colleziona tutti i trofei precedenti.