Silent Hill 2 Remake | Guida ai finali

Come l'originale, anche Silent Hill 2 Remake possiede diversi finali che sono necessari sia a rendere il titolo più appetibile alla rigiocabilità, sia a completare la conquista di tutti i trofei (qui potete trovare una guida a riguardo). Silent Hill 2 Remake infatti non è un gioco che vale la pena completare un'unica volta, dato che ogni nuova run può rivelare nuove sorprese, soprattutto proprio nel finale.

In questa guida, dunque, vi presentiamo come raggiungere tutti i finali passo dopo passo, run dopo run, dividendo ogni finale in un capitolo specifico che potete navigare già dal sommario. Silent Hill 2 Remake si attesta sicuramente tra i migliori videogiochi usciti nel 2024 grazie a un'opera di adattamento alle console moderne portata avanti da Konami e, soprattutto, dallo studio di sviluppo di Bloober Team, ma di questo ve ne abbiamo parlato meglio in sede di recensione.

Valido l'8 e il 9 Ottobre - Risparmia su centinaia di prodotti! Non perdere il grande evento di Amazon! Scopri le ultime grandi offerte su Amazon con sconti fino al 70%! Scopri le offerte



ATTENZIONE: potrebbero esserci spoiler minori e maggiori durante la lettura di questo articolo, per questo motivo vi invitiamo a esplorare la guida solo nel caso abbiate intenzione di completare al 100% la conquista dei trofei.

Silent Hill 2 Remake: come raggiungere i finali

Prima di addentrarci nei singoli finali che il gioco offre vanno specificate alcune cose: per cominciare, durante la prima run di Silent Hill 2 Remake avrete accesso solo a un numero predefinito di finali: Lascia, Maria e In Acqua.

Dopo aver completato la prima run, avrete finalmente accesso alla modalità New Game Plus, che vi consentirà di accedere ad altri tre finali: Rinascita e Cane , oltre al finale UFO necessario a sbloccare esclusivamente il Trofeo Cospirazionista.

Al di là di questi finali tradizionali, Bloober Team ha anche aggiunto finali addizionali che stiamo ancora in fase di scoperta. Tornate spesso in questo articolo perché cercheremo di aggiornarlo tempestivamente con tutte le nuove scoperte.

Silent Hill 2 Remake: guida al finale Lascia

Il finale Lascia è sicuramente il finale più scelto dai giocatori di Silent Hill 2 Remake, dato che il suo significato è che James accetti finalmente le sue azioni per lasciare Silent Hill per sempre. Per raggiungere questo finale bisogna comportarsi come se le uniche priorità di James siano sopravvivere e trovare Mary. Ecco tutti i passaggi necessari per sbloccare questo finale:

Mantenete sempre James in salute.

Non interagite con Maria all'Ospedale o al Labirinto.

Non guardate mai il coltello di Angela.

Portate con voi gli oggetti personali nell'ascensore dell'Hotel.

Ascoltate l'intero dialogo del letto dell'ospedale nel corridoio, durante la fine del gioco.

Silent Hill 2 Remake: guida al finale In Acqua

Anche il finale In Acqua è semplicissimo da ottenere in Silent Hill 2 Remake; per sbloccarlo, è necessario comportarsi come se James avesse il desiderio di morire. Di seguito trovate i passaggi necessari a condurvi verso questo finale:

Mantenete spesso James con una bassa salute.

Guardate più volte il coltello di Angela.

Non guardate troppo spesso la foto di Mary nell'inventario, né la sua lettera (massimo un paio di volte).

Ascoltate l'intero dialogo del letto dell'ospedale nel corridoio, durante la fine del gioco.

Silent Hill 2 Remake: guida al finale Maria

Come suggerisce stesso il suo nome, incorrerete nel finale Maria in Silent Hill 2 Remake se spenderete tempo proprio con Maria; per sbloccare questo finale, quindi, dovrete dare priorità alla cura di Maria invece che alla ricerca di Mary. Ecco i passaggi necessari:

Interagite con Maria all'Ospedale e al Labirinto.

Non guardate mai la foto o la lettera di Mary nell'inventario.

Non ascoltate nessun dialogo del letto d'ospedale nel corridoio, durante la fine del gioco.

Proteggete Maria da qualsiasi danno.

Silent Hill 2 Remake: guida al finale Rinascita

Una volta sbloccato il New Game Plus, si può accedere al finale Rinascita che può essere sbloccato solo se verranno trovati quattro oggetti specifici listati di seguito prima di battere il boss finale:

Libro della Cerimonia Cremisi : Si trova nel cimitero dove si trova Angela la prima volta, sulla destra dell'area.

: Si trova nel cimitero dove si trova Angela la prima volta, sulla destra dell'area. Crisma Bianco : Su una tomba davanti al Palazzo Baldwin, accessibile solo dopo essere uscito dal Jack's Inn con Maria.

: Su una tomba davanti al Palazzo Baldwin, accessibile solo dopo essere uscito dal Jack's Inn con Maria. Calice d'Ossidiana : All'interno della Silent Hill Historical Society, in una nicchia vicino al dipinto di Pyramid Head.

: All'interno della Silent Hill Historical Society, in una nicchia vicino al dipinto di Pyramid Head. Libro dei Ricordi Perduti: Nella stanza degli oggetti smarriti, al primo piano dell'Hotel Lake View.

Silent Hill 2 Remake: guida al finale Cane

Il finale Cane è uno dei finali troll di Silent Hill 2 Remake, raggiungibile esclusivamente in modalità New Game Plus. Per raggiungere questo finale, bisogna seguire questo processo:

Trovate la prima Parte di Chiave Rotta nella stanza sul retro del negozio di animali a nord di Big Jay's, nell'East South Vale, a inizio gioco. Durante la vostra prima partita, questo negozio ha la serranda abbassata , mentre nel New Game Plus è accessibile.

nella stanza sul retro del negozio di animali a nord di Big Jay's, nell'East South Vale, a inizio gioco. Durante la vostra prima partita, questo negozio ha la , mentre nel New Game Plus è accessibile. Trovate la seconda Parte di Chiave Rotta vicino al Palazzo Baldwin nella zona Est di Katz Street, nel West South Vale, accessibile esclusivamente dopo essere usciti con Maria dal Jack's Inn. Nel New Game Plus potete notare una porta con un osso per cani , sul lato Nord della strada.

vicino al Palazzo Baldwin nella zona Est di Katz Street, nel West South Vale, accessibile esclusivamente dopo essere usciti con Maria dal Jack's Inn. Nel New Game Plus potete notare , sul lato Nord della strada. Combinate le due parti rotte per ottenere una chiave a forma di orma di cane.

Usate la chiave per aprire la porta dell'Osservatorio, accanto alla stanza 312 dell'Hotel Lake View.

...Buon divertimento!

Silent Hill 2 Remake: guida al finale UFO / Trofeo Cospirazionista

L'altro finale troll di Silent Hill 2 Remake è il finale UFO, necessario anche per conquistare il Trofeo Cospirazionista se vi state dando al completismo. Seguite questo processo per sbloccare il finale:

Visitate il negozio di gioielli a nord di Big Jay's, nella East South Vale a inizio gioco. Si trova proprio di fianco al negozio di animali.

Rompete le vetrine del gioielliere per prendere una Gemma Blu da una teca. Con la Gemma nell'inventario, sentirete un effetto sonoro particolare in 3 determinate aree, elencate di seguito: Il tetto degli appartamenti di Saul Street, una volta usciti dall'edificio. Il molo del Rosewater Park, dove incontrate Maria per la prima volta. Nella stanza 312 dell'Hotel Lake View.

da una teca. Con la Gemma nell'inventario, sentirete un effetto sonoro particolare in 3 determinate aree, elencate di seguito: Se la sentite il suono sci-fi e la Gemma nel vostro inventario emette una luce blu, significa che siete nel posto giusto: usate la Gemma.

...Buon divertimento!

Silent Hill 2 Remake: guida ai finali aggiuntivi di Bloober Team

Bloober Team ci ha fatto sapere che sono stati aggiunti due finali ulteriori al Remake di Silent Hill 2, ma la loro natura ci è ancora oscura. Al momento stiamo ancora indagando, scrivi pure al nostro gruppo Telegram se hai trovato qualcosa di interessante!

[IN AGGIORNAMENTO]