Silent Hill 2 Remake si mostra per la prima volta e non convince

Dopo mesi di speculazioni e fughe di informazioni, il tanto atteso remake di Silent Hill 2 di Blooper Team è finalmente riemerso. Il gioco è stato presentato durante la State of Play di mercoledì, ma purtroppo non è stata fornita una data di uscita.

Durante la presentazione State of Play odierna, il nuovo trailer ha mostrato nuovi segmenti di gameplay. Una possibile uscita nel 2024 non sorprenderebbe, considerando che all'inizio di questo mese Sony aveva annunciato prematuramente, in un trailer, che il remake di Silent Hill 2, insieme ad altri giochi come Rise of the Ronin e Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, sarebbero stati tutti lanciati quest'anno su PS5.

Blooper Team aveva annunciato per la prima volta il remake di Silent Hill 2 nel 2022. Dopo l'annuncio, il team ha confermato che, sebbene il gameplay verrà aggiornato, non ci saranno modifiche alla trama.

Dopo l'annuncio, Silent Hill 2 è stato in gran parte fuori dal radar pubblico, suscitando preoccupazione tra i fan. Bloober Team ha chiarito di puntare al mercato di massa e ha smentito le voci riguardanti l'inclusione della storia delle origini di Pyramid Head nel remake.

Silent Hill 2 è stato originariamente rilasciato nel 2001 su PlayStation 2 ed è spesso considerato uno dei migliori giochi horror mai realizzati e uno dei migliori giochi della sesta generazione di console Sony. Successivamente, il gioco è stato portato anche su Xbox originale e PC.

Il trailer di oggi non ci ha convinto pienamente, soprattutto se messo a confronto con i remake di giochi horror usciti di recente, come Resident Evil 4 e Dead Space. Visivamente, infatti, non sembra essere stato fatto un capolavoro, ma non ci resta che attendere per saperne di più.