Silent Hill: Hideo Kojima annuncerà qualcosa domani?

Hideo Kojima è sicuramente uno dei game director più amati dal pubblico. Ha dato vita ad una delle saghe più longeve ed importanti del mondo videoludico ed ancora oggi continua a stupire con proprietà intellettuali sempre all’avanguardia portando nelle nostre case capolavori moderni del calibro di Death Stranding. Settimana scorsa vi abbiamo parlato di una notizia un po’ particolare che ha portato a speculazioni su un possibile Silent Hill fatto da Kojima Productions. Ebbene, la teoria in questi giorni, ha fatto sicuramente il giro del mondo e non sembrerebbe poi così assurda. In queste ore, infatti, Hideo Kojima ha rilasciato un post sul suo account Twitter dove potrebbe aver confermato queste tesi.

Il Game Director quindi ha condiviso una semplice immagine di un calendario con la data in bella vista che segna il 3 marzo. La foto è accompagnata dalla didascalia “march“. Non ci resta quindi che aspettare a quanto pare domani e veder e cosa ha in mente Kojima Productions, ma soprattutto Hideo Kojima. Qui sotto potete vedere il tweet ufficiale del papà di Metal Gear.

L’immagine, come possiamo vedere qui sotto, ritrae una donna a cavallo in un bosco. Molti utenti hanno associato questo scatto a Silent Hills, sembrerebbe infatti che il bosco sia lo stesso dell’inizio della demo di P.T. Questa sarebbe la terza speculazione che porterebbe ad un annuncio di un nuovo capitolo della saga, ma per ora rimangono solo tali. Il web sta comunque impazzendo, vedere Silent Hill nelle mani di Hideo Kojima sarebbe una vittoria del pubblico contro aziende famose in tutto il mondo, un sospiro di sollievo insomma per tutte quelle persone che non hanno ancora digerito la cancellazione del progetto di Kojima Productions.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete anche voi convinti che si tratti proprio di un nuovo capitolo della serie di SIlent Hill? Fatecelo sapere nei commenti. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità riguardanti questa strana e particolare attesa.