L'aggiornamento Windows 11 Moment 5 è un disastro: ecco cosa sta succedendo

L'aggiornamento Moment 5 di Windows 11 è disponibile da pochi giorni e molti utenti lo hanno già installato. Tuttavia, sono già emerse diverse criticità importanti. Subito dopo il rilascio, sono emerse alcune segnalazioni di fastidiosi inconvenienti che Windows Latest ha prontamente individuato.

Il sito ha evidenziato alcuni di questi problemi associati all'ultimo aggiornamento cumulativo di aprile per Windows 11. Tra le problematiche più serie, alcuni utenti hanno riscontrato fallimenti durante l'installazione dell'update che si interrompeva di colpo e generava un codice di errore del quale non è semplice comprendere la causa.

Il problema non si ferma qui. Ci sono state segnalazioni di un bug potenzialmente ancor più grave, noto come il 'schermo bianco' o 'white screen'. Questo errore si verifica quando, dopo l'installazione riuscita del Moment 5, il dispositivo si blocca su una schermata bianca, che sembra suggerire un tentativo fallito di caricare una sorta di pannello di configurazione attivo post-aggiornamento.

Secondo Windows Latest, scollegando la connessione internet si è riusciti a superare il problema dello schermo bianco, il che fa pensare a un malfunzionamento nell'ottenere i dati dai server di Microsoft. Anche su forum di assistenza come Microsoft’s Answers.com e su Reddit, vari utenti hanno condiviso soluzioni simili per aggirare il problema, mentre confermano la sua persistenza.

Questo incidente colpisce in un momento in cui Windows 11 sta cercando di consolidare la sua posizione nel mercato, introducendo funzionalità innovative e miglioramenti rispetto alle versioni precedenti. Tra le feature introdotte con Moment 5 si annoverano miglioramenti attesi da tempo dalla community di utenti.

Microsoft non ha ancora fornito una dichiarazione ufficiale riguardo i problemi segnalati con l'aggiornamento di aprile, ma si spera in un intervento tempestivo per risolvere questi inconvenienti che stanno affliggendo gli utenti. La community resta in attesa di aggiornamenti e di possibili soluzioni che possono restituire la stabilità e l'efficienza promesse da Windows 11.

Nel frattempo, ecco qualche consiglio utile per chi sta riscontrando uno o entrambi i problemi.

Consigli Utili