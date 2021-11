Beyond Skyrim: Cydoriil, la mega espansione fan-made torna a mostrarsi per l’anniversario

Mentre siamo nel bel mezzo delle celebrazioni di The Elder Scrolls V Skyrim oltre a Bethesda anche la community affezionata al titolo ha voluto dare il proprio supporto nel ricordare un gioco a dir poco iconico per oltre una generazione. In questi festeggiamenti abbiamo avuto l’occasione di dare un nuovo sguardo a Beyond Skyrim: Cydoriil, una mega espansione fan-made che promette grandi cose.

Pochi giorni fa, proprio per celebrare il decimo anniversario del leggendario The Elder Scrolls V Skyrim, il team di modder che sta lavorando a questa espansione fan-made ha condiviso un nuovo trailer della lunghezza di ben cinque minuti e completamente narrativo, che ci mostra i progressi compiuti negli ultimi anni su questo ambizioso progetto.

Purtroppo, oltre al trailer, scopriamo che ci vorrà ancora un po’ di pazienza prima di tornare in Skyrim. Questo perchè come viene fatto notare dal team di sviluppo nelle FAQ ufficiali del progetto, viene chiaramente confermato che lo sviluppo di questa espansione è ancora in una fase intermedia, suggerendo che potrebbero volerci anni prima che il tutto venga rilasciato pubblicamente.

Nel frattempo sappiamo che, oltre ai festeggiamenti per Skyrim, i ragazzi di Bethesda stanno lavorando duramente alla propria nuova IP spaziale Starfield, e che dopo l’uscita di questo grande progetto sarà il turno di The Elder Scrolls 6.