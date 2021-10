Skyrim Anniversary Edition includerà contenuti inediti dai giochi passati

Bethesda ha appena pubblicato un nuovo video dedicato a The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition, illustrando alcune delle novità che aspettano i giocatori. Parliamo dell’edizione speciale dell’acclamata opera dedicata ai dieci anni dal rilascio originale, nell’ormai lontano 2011. Scopriamo così che, oltre alle centinaia di contenuti inediti rivelati finora, saranno presenti anche delle quest che avranno a che fare con le storyline di The Elder Scrolls III: Morrowind e The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Bethesda ha affermato, nel video che trovate di seguito, che nella Anniversary Edition di Skyrim sarà presente una quest chiamata Ghosts of the Tribunal, dalla quale potremo ottenere pezzi di armatura ed equipaggiamento inedito, ispirato proprio dal mondo di Morrowind. “Another is The Cause” presenterà invece un nuovo personaggio, il “Mythic Dawn”, che cercherà di creare un nuovo cancello per l’Oblivion: qui potremo non solo combattere nuovi nemici e mettere le mani su armi mai viste prima in Skyrim, ma anche esplorare alcuni luoghi inediti.

I giocatori che hanno già The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition avranno accesso anche a quattro nuovi contenuti, primo tra questi “Saints and Seducers”, una quest di espansione che conterrà la più grande quantità di elementi inediti in una singola creazione: possiamo aspettarci nuovi set di armature, armi mai viste prima, artefatti e molto nemici. “The Rare Curios” introdurrà invece le caravane Khajiit, che potranno offrire rari oggetti di importazione da terre lontane di Tamriel e venderanno ingredienti per creare nuove pozioni, veleni e frecce speciali.

Per ultima, ma non per importanza, viene presentata la modalità sopravvivenza, dove dovremo stare attenti a restare al caldo, mangiare regolarmente e dormire per restare in vita, e la modalità di pesca che introdurrà ben 20 nuove specie acquatiche. Insomma, The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition è davvero un pacchetto interessante e che donerà nuova vita all’opera di Bethesda. Data l’ambizione del progetto, non vediamo l’ora di poter provare con mano tutte le novità.