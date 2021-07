Skyrim: Geralt di Rivia di The Witcher arriva a Tamriel

Il continente di Tamriel lo abbiamo esplorato parecchio da quando la saga di The Elder Scrolls ha messo piede nel panorama videoludico. Con Skyrim, inoltre, gli appassionati dei GDR a tema fantasy hanno potuto immergersi in un mondo ancora più sconfinato e ricco di esperienze da fare. Ancora oggi il titolo riesce a sorprendere gli appassionati, che tornano sempre molto volentieri a calcare quelle terre, e grazie alle mod i contenuti hanno ormai trasceso lo stesso universo di The Elder Scrolls.

Una delle recenti mod riesce a farci rivivere l’intero Skyrim nei panni di un noto personaggio arrivato nel continente dopo un lungo viaggio. Parliamo del celebre Geralt di Rivia di The Witcher, un’altra saga videoludica (ispirata dai romanzi dello scrittore Andrzej Sapkowski), che negli ultimi anni è stata elogiata a dismisura. Proprio questa mod ha voluto citare la presenza di Geralt nel mondo di Skyrim, e starà a voi scegliere se interpretarlo come un Witcher, come un Dragonborn o come un semplice personaggio che passa di li.

Si tratta di una semplice mod estetica, ma il modello del buon Geralt è davvero ben realizzato e presenta il suo equipaggiamento classico. Ovviamente per godere al meglio di questa mod è necessario giocare a The Elder Scrolls V Skyrim in terza persona, così da immedesimarsi ancora di più nel crossover che è stato realizzato da questo fan. Il risultato è riuscitissimo, dato che i mondi di Skyrim e di The Witcher non sono poi così tanto distanti come atmosfera generale.

Questa mod è l’ennesima dimostrazione di come un gruppo così nutrito e appassionati di modder può tenere alto l’interesse in un gioco che quest’anno andrà a compiere la bellezza di dieci anni. Sono due generazioni che il titolo Bethesda è ancora sulla cresta dell’onda, e crediamo che fino all’uscita del sesto capitolo principale il titolo rimarrà ancora giocatissimo.