I migliori GDR da acquistare | Maggio 2020

Mondi sconfinati, universi infiniti, città popolate e villaggi abbandonati. La via dell’eroe è cosparsa di misteri, oscuri nemici e storie meravigliose. I videogiochi di ruolo, anche chiamati GDR o RPG, sono tra i prodotti videoludici più apprezzati e desiderati dai giocatori. In questo articolo andremo a scoprire i migliori GDR degli ultimi anni, attenzione però, perché non si tratterà di una panoramica generale, – per quello faremo un contenuto che andrà a raccontare i migliori GDR di sempre – ma bensì di una guida all’acquisto, un consiglio per tutti coloro che cercano qualcosa di longevo con cui giocare.

Siccome il genere dei giochi di ruolo è davvero vario, cercheremo di elencare un misto tra RPG vecchio stile e titoli più orientati all’Action-GDR o JRPG. Detto ciò. troverete una decina di titoli che potrebbero fare al caso vostro, approfondiremo e spiegheremo nel dettaglio la tipologia, dove acquistarlo e le piattaforme su cui il singolo gioco è disponibile. La lista verrà aggiornata di volta in volta! Quindi non perdiamo altro tempo, zaino in spalla e cominciamo la nostra avventura tra mondi fantasy e sci-fi meravigliosi.

I migliori GDR

The Witcher 3 Wild Hunt

Zelda Breath of the Wild

Nier: Automata

Final Fantasy VII Remake

Persona 5 Royal

Fallout 4

Disco Elysium

Divinity 2 Original Sin

Assassin’s Creed Odyssey

The Outer Worlds

The Witcher 3 Wild Hunt

Tipologia: Action- GDR

Piattaforma: PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch

The Witcher 3 Wild Hunt è una delle migliori produzioni dell’attuale generazione. Vestite i panni di Geralt, un Witcher che caccia mostri e prede per denaro, destinato a compiere un viaggio che lo porterà ad esplorare un mondo in guerra e pieno di pericoli, il tutto per salvare una persona a lui molto cara. L’enorme terzo capitolo della sere sviluppata da CD Projekt Red è un capolavoro fantasy dall’impatto visivo strabiliante e da una longevità attestate sulle 200 ore. Immergetevi in una delle avventure più emozionanti e narrativamente incredibili di sempre.

» Clicca qui per acquistare The Witcher 3 Wild Hunt

Zelda Breath of the Wild

Tipologia: Adventure-GDR

Piattaforma: Nintendo Switch

Zelda Breath of the Wild è stato il videogioco di lancio di Nintendo Switch. Si tratta di un’avventura di ruolo che vi permetterà di esplorare il mondo di Hyrule come mai prima d’ora, grazie soprattutto a uno stile cel-shading davvero meraviglioso. Link avrà a disposizione una mappa enorme da esplorare e scoprire. Piena di segreti, personaggi da incontrare e missioni da completare. Senza dubbio, una delle migliori produzioni open world di sempre, nonché uno dei Legend of Zelda più apprezzati.

» Clicca qui per acquistare Zelda Breath of the Wild

Nier: Automata

Tipologia: Action-GDR

Piattaforma: PS4, Xbox One, PC

Seguito del tanto bistrattato Nier, Nier: Automata si pone per essere qualcosa di completamente nuovo. Il titolo sviluppato da Platinium Games e ideato dal visionario Yoko Taro è uno degli Action-GDR più divertenti in assoluto, oltre a essere quasi rivoluzionario dal punto di vista narrativo, con diversi finali che culminano in una conclusione unica ricca di colpi di scena. Non si tratta di un gioco di ruolo estremamente vasto e certamente non è uno dei più incredibili dal punto di vista grafico, ma Nier: Automata è un’esperienza assolutamente da giocare e che vi terrà impegnati per almeno 40 ore.

» Clicca qui per acquistare Nier: Automata

Final Fantasy VII Remake

Tipologia: JRPG Action

Piattaforma: PS4

C’è davvero bisogno di raccontare di Final Fantasy VII? È stato per tanti anni uno dei Final Fantasy più amati dagli appassionati della saga di Square-Enix, tanto da richiederne a gran voce un remake completo. Final Fantasy VII Remake è proprio il desiderio dei fan divenuto realtà, prendendo l’originale a turni del 1997, ed evolvendolo in una produzione Action-GDR straordinaria e decisamente più ambiziosa. C’è da sottolineare che questo remake non copre tutta la linea narrativa dell’originale, ma solo una piccola parte. Per le restanti occorrerà attendere qualche anno, ma rimane un titolo soddisfacente e che riuscirà a intrattenervi per almeno 40 ore.

» Clicca qui per acquistare Final Fantasy VII Remake

Persona 5 Royal

Tipologia: JRPG a turni

Piattaforma: PS4

Il miglior JRPG dela generazione e probabilmente di tutti i tempi. Persona 5 Royal di Atlus è un videogioco vario, longevo, intrigante e artisticamente fuori di testa. Impersonate un giovane ragazzo giapponese, che dopo essere stato ingiustamente accusato di aggressione è costretto a studiare un anno fuori dalla propria città. Il suo viaggio lo porterà a conoscere nuovi amici ed entrare in contatto con un misterioso potere capace di risvegliare i cuori della gente. Tra una vita di normale studente e quella da Ladro Fantasma all’interno del misterioso Metaverso, l’avventura lunga più di 80 ore, è una montagna russa di colpi di scena e situazioni imprevedibili che riusciranno a colpirvi dall’inizio alla fine.

» Clicca qui per acquistare Persona 5 Royal

Fallout 4

Tipologia: Action-GDR

Piattaforma: PC, Xbox One, PS4

È stato atteso a lungo, ma alla fine è arrivato anche lui. Fallout 4 è stato uno dei giochi di ruolo più desiderati dagli appassionati nel corso dell’inizio della generazione, di conseguenza il suo arrivo non poteva che rendere felici tutti. Il quarto capitolo della famosa saga post-apocalittica made in Bethesda è ambientata in una Boston ormai al collasso, dove predoni, Confraternita d’Acciaio e altre fazioni, lottano per prendere il controllo di tutta la Zona Contaminata. Nell’ombra, un misterioso gruppo di droidi umanoidi sta attaccando diversi luoghi e villaggi scatenando il caos. Toccherà a noi capire che cosa stia succedendo, mentre andremo alla ricerca di nostro figlio.

» Clicca qui per acquistare Fallout 4

Disco Elysium

Tipologia: CRPG

Piattaforma: PC

Disco Elysium è stata una delle esperienza ruolistiche più originali del 2019, nonché una di quelle più sorprendenti di sempre. Non è un classico CRPG, ma è qualcosa di completamente nuovo, mettendoci nei panni di un investigatore, intento a districarsi con dialoghi complessi e momenti inattesi. Non è un’esperienza per tutti, ma solo per coloro abituati a questo genere di giochi e che soprattutto abbia una buona dimestichezza con l’inglese visto che parliamo di un gioco che sfrutta molto slang e modi di dire. Queste e molte altre particolarità lo rendono uno dei migliori GDR da giocare in questo periodo.

» Clicca qui per acquistare Disco Elysium

Divinity 2 Original Sin

Tipologia: CRPG

Piattaforma: PC, Xbox One, PS4

Uno dei più grandi capolavori CRPG di sempre. Divinity 2 Original Sin è un gioco di ruolo isometrico vecchio stile, ma con meccaniche assolutamente moderne e adatte a qualunque tipo di giocatore, inoltre supporta la cooperativa online e il locale. I Larian Studios hanno davvero svolto un lavoro straordinaria che li ha portati nell’olimpo dei migliori studi del genere. Se avete tempo e volete dedicarci a qualcosa di un po’ impegnativo del solito, Divinity 2 è il gioco che fa per voi, ma sappiate che vi terrà incollati lo schermo per centinaia di ore.

» Clicca qui per acquistare Divinity 2 Original Sin

Assassin’s Creed Odyssey

Tipologia: Adventure-GDR

Piattaforma: PC, Xbox One, PS4

Uno degli Assassin’s Creed più grandi in assoluto. Odyssey vi immergerà nella Grecia Antica e nella lotta tra Spartani e Ateniesi. Tra esplorazioni a cavallo, a piedi e via nave, Assassin’s Creed Odyssey è il titolo della serie più vario mai realizzato e con la possibilità, per la prima volta, di scegliere se impersonare un personaggio femminile o uno maschile. Tra la guerra e le leggende, una temibile setta è pronta più che mai a darvi la caccia, il motivo è sconosciuto e spetta a voi scoprirlo.

» Clicca qui per acquistare Assassin’s Creed Odyssey

The Outer Worlds

Tipologia: Action-GDR

Piattaforma: PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch

Obsidian comprende alcuni degli esponenti che hanno dato vita a Fallout. Proprio The Outer Worlds ricorda molto da vicino alcune meccaniche visto nel conosciuto titolo post-apocalittico. The Outer Worlds è un gioco fantascientifico e vi metterà nei panni di un impreparato colonizzatore deciso più che mai a salvare la propria nave e tutto l’equipaggio “ibernato” internamente. Per farlo dovrà visitare diversi pianeti e scoprire la verità dietro il sistema di Alcione. Tra missioni stravaganti e personaggi inverosimili, The Outer Worlds è un gioco di ruolo godibile e divertente e soprattutto con un’alta dose di rigiocabilità.

» Clicca qui per acquistare The Outer Worlds