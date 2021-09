Skyrim: KFC vuole aprire una filiale anche a Tamriel

Anche prima dell’annuncio della Skyrim Anniversary Edition, le attenzioni dei giocatori sull’epopea fantasy non sono mai calate, anche grazie ad una mole di mod molto affascinanti che non hanno mai smesso di essere proposte. Oltre a ciò, va sottolineato come il titolo Bethesda sia ormai uno dei videogiochi che ha lasciato maggiormente il segno nelle menti e nei cuori degli appassionati di tutto il mondo, tanto che online si continuano a trovare meme e strane trovate molto simpatiche.

A far conciliare le attenzioni degli appassionati questa volta ci ha pensato KFC, la nota catena di fast food americana, che ha pubblicato sui propri account social la notizia dell’apertura di una filiale in un luogo speciale, ovvero a Skyrim. Il continente videoludico di Tamriel sta per ricevere il proprio KFC, con tanto di immagine celebrativa che ci mostra dove si troverebbe nello specifico la nuova filiale aperta da Kentucky Fried Chicken.

A svelarci questa curiosa novità è stato il profilo di KFC Gaming, la divisione della catena di fast food che si occupa di mixare il noto marchio food ai videogiochi, e che diversi mesi fa annunciò anche la tanto discussa KFC Console. L’apertura della filiale a Skyrim per ora sembra essere una chiara operazione di visibilità, e non sembra essere presente realmente all’interno del noto gioco di ruolo fantasy targato Bethesda.

Heading out for dinner tonight 😌 pic.twitter.com/rXiz7TTAKJ — KFC Gaming (@kfcgaming) September 5, 2021

La cosa ancora più curiosa, è che con questo curiosissimo post sono stati attirati non solo tantissimi appassionati, ma anche il profilo Twitter ufficiale del servizio in abbonamento Xbox Game Pass che ha voluto lasciare un simpatico commento sotto l’immagine di questa nuova fantasiosa filiale aperta da KFC.