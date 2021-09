Skyrim con 1200 mod e Ray Tracing è un sogno a occhi aperti

Dopo dieci anni dal suo rilascio originale, è difficile trovare qualcosa di nuovo e mai visto nel mondo fantastico di The Elder Scrolls V Skyrim. Nonostante alcuni giocatori siano incappati in qualche segreto molto ben nascosto all’interno del titolo, sono i modder coloro che nel corso degli anni hanno saputo realizzare contenuti di gioco di ogni genere. Ultimamente sta andando di moda inserire nel titolo Bethesda una svariata quantità di mod, trasformando da cima a fondo ogni aspetto del titolo senza tempo.

Dopo il recente lavoro di un appassionato, che ha inserito in Skyrim ben 500 mod più Ray Tracing, c’è un gruppo di modder che ha deciso di andare oltre. La nuova mod ha in se la bellezza di 1200 mod, che trasformano il titolo fantasy di Bethesda in un qualcosa di parecchio lontano dalla concezione originaria del team di sviluppo. A questo viene aggiunto anche il supporto al Ray Tracing, ormai sempre presente per dare ai titoli e alle mod un aspetto ancora più realistico.

A realizzare il tutto sono stati i ragazzi di Digital Dreams, i quali già in passato hanno dato sfoggio delle loro capacità di creazione delle mod del genere. Elencare tutte le 1200 mod inserite in questa versione di Skyrim sarebbe alquanto eccessivo, ma tra queste sono presenti per la maggior parte mod che permettono al leggendario titolo di mostrarsi con una veste grafica ed estetica tutta nuova e assolutamente al passo con i titoli di nuova generazione.

I ragazzi che hanno dato vita a questo progetto ci hanno proposto anche un video che mostra in azione le 1200 mod aggiunte in The Elder Scrolls V Skyrim. Il risultato è davvero stupendo, e mostra un titolo su più tratti quasi irriconoscibile con queste nuove vesti.