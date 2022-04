Avete già passato un’infinità di ore all’interno di The Elder Scrolls V Skyrim ma non riuscite proprio ad abbandonare il gioco? Nessun problema, perché se siete in cerca di nuove esperienze inedite da affrontare all’interno del tanto amato GDR fantasy di Bethesda, questa mod è ciò che stavate aspettando. Da sempre la community dei modder ha realizzato veri e propri contenuti extra per il titolo del 2011, ma questa recente mod è probabilmente una delle più interessanti anche per chi conosce il gioco a menadito.

Skyrim

La mod in questione prende il nome di Skyrim Battle Grounds: Trials of Mundus, e si tratta di un progetto non ufficiale sviluppato da un solo modder. All’interno di questo add-on i giocatori potranno trovare una serie di novità inedite che vanno a dare freschezza ad un gioco definito immortale. Nella mod, infatti, si possono esplorare 9 arene uniche, combattere contro dei boss e guadagnare oggetti e ricompense speciali.

Se amate spingervi nei meandri di dungeon sempre più profondi e combattere boss in arene uniche, questa mod di The Elder Scrolls V Skyrim sarà capace di soddisfarvi. Anche dal lato gameplay, il tutto si sposa incredibilmente bene con il gioco di ruolo targato Bethesda, con questa creazione fan-made che ridà ai giocatori delle ottime sensazioni quasi al livello di un’espansione ufficiale.

A tutto questo si va ad aggiungere un bellissimo trailer di presentazione che mette bene in mostra alcune delle nuove ambientazioni e arene realizzate dal modder. Se questa mod ha saputo incuriosirvi potete scaricare questo contenuto fan-made direttamente a questo indirizzo.