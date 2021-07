Skyrim: scoperto un nuovo effetto dopo 10 anni

L’abbiamo detto e ripetuto più volte, The Elder Scrolls V Skyrim è uno dei giochi che ancora oggi, dopo ben dieci anni dal suo lancio originario, continua a stupirci con nuove scoperte. La community è ancora fortemente attaccata al quinto capitolo della saga GDR di Bethesda, e tra varie mod e curiosità, le attenzioni da parte della propria fan-base sono sempre ai livelli molto alti; soprattutto quando dopo tutto questo tempo c’è sempre chi ogni tanto riesce a scoprire qualcosa di nuovo che era passato sottotraccia.

Questa nuova scoperta fatta nel noto GDR ha coinvolto un utente Reddit conosciuto online con il nickname di “HoHw169”, il quale ha pubblicato le sue recenti scoperte all’interno del subreddit r/Skyrim. Apparentemente, se i giocatori si fermano leggere tutte le tavolette di pietra che salgono fino all’Alto Hrothgar, sbloccheranno un effetto segreto che per dieci lunghi anni non era ancora mai stato menzionato da nessuno a quanto pare.

Questo effetto segreto è chiamato “Voice of The Sky” e offre ai giocatori un’abilità sugli animali che impedisce loro di fuggire o attaccare il personaggio. Molti altri utenti hanno ringraziato HoHw169 per aver condiviso potenzialmente con il mondo quest’ultimo segreto nascosto in The Elder Scrolls V Skyrim e ora stanno ragionando sulle molte implicazioni che questo effetto potrebbe avere nel gioco.

È davvero incredibile come a distanza di 10 lunghi anni Skyrim riesca a regalare ancora innumerevoli segreti e ore di divertimento a tutta la community di appassionati. Ancora più incredibile se si pensa che dieci anni per un videogioco sono un’eternità, e non era per nulla scontato che Skyrim potesse rimanere ancora così attivo per tutto questo tempo.