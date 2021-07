Skyrim: Gigante cavalca un drago, fotografato un evento più unico che raro

Dopo dieci anni dal lancio, The Elder Scrolls V Skyrim non smette ancora di stupire. Sempre più spesso sentiamo testimonianze di giocatori che, dopo ancora tutto questo tempo, fanno strani incontri all’interno dell’affascinante mondo di gioco. Oltre a questo, la community di appassionati è ancora molto attiva, con tantissime mod e contenuti fan-made che tengono ancora impegnati i giocatori per ore e ore di gioco.

Grazie a un utente di Reddit, conosciuto con il nickname ‘Cassiusthevast’, il quale ha assistito a uno spettacolo incredibile mentre vagava per le terre di Skyrim. Dal nulla, un drago spicca il volo con un gigante che lo cavalca. Uno spettacolo a dir poco inaspettato, e fortunatamente il giocatore è riuscito non solo a registrare una clip video del momento, ma è stato anche lesto nello scattare uno screenshot.

La possibilità di cavalcare i draghi è stata introdotta nel DLC Skyrim Dragonborn. Quell’abilità si applicava solamente al personaggio giocante, ma ora sembra che anche i giganti abbiano imparato a cavalcare le creature draconiche presenti nel titolo fantasy targato Bethesda. Una combo tremenda, soprattutto dato che sia i draghi che i giganti sono alcune delle creature più temibili dell’universo di gioco, e ora sembra che abbiano unito le forze.

Sembra quindi che The Elder Scrolls V Skyrim nascondi ancora molti segreti e situazioni sorprendenti in cui si può incappare da un momento all’altro. Nel frattempo, Todd Howard e Bethesda hanno già sottolineato più volte come il prossimo capitolo della saga di The Elder Scrolls VI non vedrà la luce per diversi anni dato che prima dovrà uscire Starfiled, atteso per il prossimo 11 novembre 2022.