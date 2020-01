Sly Cooper 5 compare nel listino di due rivenditori, sarà annunciato a breve?

Come oramai ben saprete ci stiamo avvicinando a grandi passi al reveal ufficiale di PS5 e, nonostante non ci sia ancora una data ufficiale, diversi indizi sembrano indicare che non ci sarà da attendere ancora poi molto. A scaldare ulteriormente gli animi dei numerosissimi fan delle console di Sony è stato inoltre nelle ultime ore la comparsa di un fantomatico Sly Cooper 5 nei listini di due noti rivenditori.

A rendere ancor più intrigante il tutto è inoltre il fatto che i due reseller in questione, InstantGaming e Press-Start, hanno incluso nella scheda del titolo anche un possibile periodo di lancio: il 2020.

Ovviamente l’effettiva esistenza del titolo, che farebbe la gioia di moltissimi utenti, non può assolutamente dirsi certa solamente per questo motivo, ma si tratta pur sempre di un spiraglio di luce e che riaccende i riflettori su un personaggio amatissimo dai fan di vecchia data di PlayStation.

Sly Cooper non ha infatti mai fatto il suo esordio su PS5 e l’ultima sua apparizione risale all’oramai lontanissimo 2013, quando uscì su PlayStation 4 e PS Vita Sly Cooper: Ladri nel tempo. Dopo un’attesa di quasi sette anni, Ladri nel tempo sbarcò infatti nei negozi il 5 febbraio 2013, sembra quindi essere decisamente giunta l’ora per un ipotetico e desideratissimo Sly Cooper 5.

Che ne pensate di questa notizia, vi piacerebbe vedere a breve Sly Cooper 5 o la saga dedicata al simpatico procione non vi ha mai particolarmente colpito? Se foste voi a decidere che vecchia saga recuperereste?Quali vecchi personaggi PlayStation vi piacerebbe veder tornare su PS5 in una nuova avventura? Fateci sapere che ne pensate a riguardo direttamente nei commenti sotto questa notizia.