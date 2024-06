Sly Cooper è il più grande successo di PlayStation Plus Premium

Il procione antropomorfo preferito da tutti è tornato sulle console Sony. Sly Cooper e la sua banda di ladri, difatti, sono di nuovo disponibili su PlayStation, questa volta attraverso il catalogo di giochi classici di PlayStation Plus Premium.

L'aspetto sorprendente è che, nonostante sia stato rilasciato solo da poco più di una settimana, Sly Cooper ha già segnato un record importante per il servizio in abbonamento di PlayStation.

Secondo i dati ottenuti da TrueTrophies, in collaborazione con GameInsights, "Sly Cooper and the Thievius Raccoonus" è il lancio più grande nella storia di PlayStation Plus Premium.

L'analisi si basa su oltre 3,1 milioni di account attivi su PlayStation Network. In precedenza, "The Legend of Dragoon" deteneva il primo posto su PS Plus Premium.

"The Legend of Dragoon" ha debuttato nel catalogo dei giochi PS Plus Premium nel febbraio dello scorso anno e ha mantenuto il primo posto fino all'arrivo del primo gioco di Sly Cooper.

Il primo capitolo della celebre serie targata Sucker Punch, ha superato "The Legend of Dragoon" del 2,5%, diventando il gioco più popolare nel catalogo dal lancio di PS Plus Premium nel giugno 2022.

È anche degno di nota il salto di "Tomb Raider Legend" al terzo posto nella lista dei primi cinque giochi più popolari. Questo gioco è stato lanciato insieme a Sly Cooper, quindi la sua immediata popolarità non è totalmente inaspettata. È importante notare che la lista di GameInsights si riferisce specificamente ai giochi classici di PS Plus Premium.

Non sorprende così tanto successo per il ritorno di Sly Cooper. L'ultimo gioco della serie è stato rilasciato nel 2013 su PS3 e Vita e oltre all'annuncio, e alla successiva cancellazione, di un film e di una serie animata, la serie è stata messa in stand-by.

Un gruppo di fan di Sly Cooper, al momento, sta incoraggiando i giocatori a continuare a giocare, e a parlare, della ripubblicazione di "Thievius Raccoonus" nella speranza che Sony prenda nota di questo successo e decida di agire di conseguenza.

D'altronde, con il recente rilascio di "Daxter" per PSP, l'intera serie di "Jak and Daxter" è giocabile su hardware moderno, quindi non è del tutto improbabile che prima o poi tutta la serie di Sly Cooper venga trasposta su PS4 e PS5.