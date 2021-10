Snoop Dogg potrebbe essersi fatto sfuggire un dettaglio su GTA 6

Il mito di GTA 6 cresce sempre di più sul web. Parliamo di un gioco che in via ufficiale non esiste nemmeno, eppure i tantissimi fan della saga Rockstar Games continua a fare parecchio rumore. Ad oggi i rumor sono innumerevoli, e a questo giro di voci si va ad aggiungere anche Snoop Dogg.

Il rapper americano è stato ospite in un recente episodio del podcast della redazione di Rolling Stones, e tra i molteplici interventi ha parlato di una serie di nuove canzoni di Dr. Dre che vedranno la luce insieme al prossimo GTA.

“Alcuni dei pezzi di Dr. Dre sono collegati al gioco di GTA in uscita. Penso che questo sarà il modo in cui la sua musica [di Dr. Dre] verrà pubblicata, attraverso il videogioco GTA”, ha dichiarato Snoop Dogg.

According to Snoop Dogg, Dr. Dre is working on new songs for the next Grand Theft Auto

