Quando esce GTA 6? La possibile data da una fonte molto affidabile

Rockstar ha fornito solo una vaga finestra di lancio nel 2025 per GTA 6, ma un leaker con un buon passato in termini didi informazioni accurate potrebbe averci dato un grande indizio.

Si tratta infatti della stessa persona che a dicembre 2023 aveva “spifferato” alcuni dettagli sul trailer, che si sono poi rivelati corretti. Come sempre però è bene essere prudenti quando le informazioni non sono ufficiali.

Detto questo, JarlOfRivia ha affermato che il gioco sarebbe stato lanciato nel primo trimestre del 2025, menzionando direttamente gennaio o febbraio 2025 come possibili mesi di lancio. Questa informazione è già di qualche mese fa ma è tornata in auge grazie a un post sui social media da un account che risponde al nome di @that1detectiv3. Un'altra voce, riportata dal quotidiano britannico Metro, va oltre e cita una data precisa: martedì 18 febbraio 2025.

Difficilmente sarà davvero quel giorno, ma intanto sono due diverse fonti che indicano febbraio dell’anno prossimo.

Va ricordato però che ci sono sempre i ritardi da prendere in considerazione, quindi se anche all’inizio GTA 6 era previsto per febbraio 2025 ora magari la data è stata spostata in avanti. Di recente Rockstar ha richiamato i lavoratori in ufficio dicendo proprio che serve ad accelerare i tempi - anche se molti credono che sia un tentativo di limitare ulteriori leak del gioco.

Al momento, gli unici dettagli confermati su GTA 6 provengono dal suo trailer di presentazione. Questo primo sguardo al gioco tanto atteso ci ha presentato una nuova protagonista, Lucia, e ha confermato l'ambientazione tanto speculata di Vice City, che è una versione satirica di Miami, in Florida.

Rockstar è rimasta taciturna da allora senza nuovi dettagli da rivelare, ma speriamo che lo sviluppatore sia pronto a iniziare a parlare ufficialmente presto, e se siamo davvero fortunati, non dovremo aspettare troppo a lungo per avere una data di uscita ufficiale.