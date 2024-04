[SONDAGGIO] hai mai usato cheat nei videogiochi?

Quante volte vi è capitato, magari da bambini, di cercare i cheat per un videogioco perché non riuscivate a proseguire senza, o semplicemente per divertirvi volando per la mappa, o guidando veicoli improbabili? Questi programmi sono facilmente reperibili online, ma non sempre sono così sicuri come pensiamo e nascondono delle insidie.

Come vi abbiamo raccontato in questo articolo, ci sono alcuni cybercriminali che sfruttano dei falsi cheat per diffondere malware, fregando i videogiocatori ignari e rubando loro dati sensibili, come password, dati di navigazione del browser e altro ancora. In certi casi vengono fregati anche i più attenti, dato che questi programmi sembrano legittimi e vengono scaricati da siti teoricamente affidabili, come Github.

Queste campagne hanno successo anche grazie al desiderio dei videogiocatori di "barare", magari anche per vincere contro avversari reali. Moltissimi giocatori infatti cercano online cheat per giochi multiplayer, nella speranza di trovare il programma "magico" che li faccia vincere e gli permetta di scalare le classifiche. Molto spesso, però, questi software fanno false promesse e non fanno altro che infettare il PC del malcapitato videogiocatore con malware più o meno pericolosi.

A onor del vero esistono effettivamente cheat che funzionano sui giochi multiplayer, ma molto spesso sono a pagamento, inoltre i sistemi anti-cheat moderni li rilevano molto velocemente; ad esempio, RIOT Games ha annunciato l'imminente arrivo dell'anti-cheat Vanguard su League of Legends, per eliminare definitivamente i così detti "scripter". Esistono, ma sono decisamente più rari, i casi in cui questi cheat non vengono né identificati né arginati: tutti gli appassionati di Apex Legends ricorderanno sicuramente "Tufi", il cheater più famoso della storia del gioco.

E voi, avete mai usato cheat nei videogiochi? E non parliamo solo di programmi esterni, come quelli che vi rendono immortali e rendono giochi punitivi come Dark Souls una passeggiata, ma anche dei codici da inserire direttamente in gioco: davvero volete dirci che non avete mai usato nemmeno un trucco in GTA San Andreas, Age of Empires o The Sims?