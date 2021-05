Sonic: annunciato il nuovo capitolo principale della mascotte SEGA

Un nuovo capitolo principale di Sonic The Hedgehog mancava all’appello ormai da diversi anni, e finalmente gli appassionati delle avventure supersoniche del porcospino blu possono gioire. Durante la diretta per celebrare i tren’anni della storica mascotte di casa SEGA, la compagnia giapponese ha presentato tutta una serie di nuovi progetti legati al personaggio e al suo coloratissimo universo, compreso il nuovo gioco principale.

L’annuncio ha chiuso la diretta celebrativa dei 30 anni di Sonic con un breve, anzi supersonico, trailer di pochi secondi. Sonic 2022, per ora questo il nome in codice che abbiamo deciso di affibbiare al progetto, ci ha mostrato parte del modello del porcospino blu correre a tutta velocità in quello che sembra essere una verde foresta rigogliosa. Possiamo vedere anche come il modello sembra essere un misto tra la versione classica e il Sonic visto nei primi titoli tridimensionali, ma per il momento non abbiamo avuto una visuale migliore sul porcospino.

Il titolo sta venendo sviluppato dal Team Sonic, software house che si è sempre occupata dei capitoli principali dell’IP, e da quanto ci viene fatto sapere a fine filmato, questo nuovo titolo del franchise SEGA non arriverà prima del 2022. È ancora presto per ricevere notizie in più, ma ci aspettiamo che col passare dei mesi il team e la stessa SEGA possa svelarci un primo gameplay di questo nuovo progetto dell’IP.

Con l’annuncio di Sonic 2022 possiamo finalmente inserire un nuovo tassello nella sconfinata ludoteca che vede come protagonista il porcospino blu di SEGA. Mancano ancora alcune informazioni su questo nuovo progetto videoludico, ma confidiamo che nel corso dei prossimi mesi la compagnia giapponese possa svelarci quasi tutti i segreti che cela questo titolo, compresa una data di lancio meglio specificata.